Полиция раскрыла детали операции по спасению 82-летней пермячки, сутки плутавшей в лесу

В Пермском крае успешно завершены поиски 82-летней пенсионерки, которая почти сутки плутала в лесу. О пропаже женщины в полицию заявили ее подруги, с которыми пенсионерка отправилась в лес за грибами. Они пытались самостоятельно отыскать пропавшую, но поиски результат не принесли. На поиски пенсионерки был направлен личный состав межмуниципального отдела МВД «Осинский», говорится в посте, который разместила в соцсетях пресс-служба полицейского главка. В поисках также участвовали спасатели и сотрудники местного лесничества.
«Ситуация усугублялась наступлением темноты и ухудшением погодных условий – к ночи температура воздуха понизилась, местами ожидались дожди. Затрудняло работу отсутствие сотовой связи. К тому же, у пропавшей были проблемы со слухом: слуха она не могла услышать звуковые сигналы патрульного автомобиля и откликнуться», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Прикамью.
Отыскать пропавшую удалось лишь на следующий день. Женщина призналась, что увлеклась сбором грибов и не заметила, как удалилась от подруг. Пенсионерку осмотрели медики, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии. Сын пермячки поблагодарил полицейских и всех, кто участвовал в ее поиске, за оказанную помощь.
