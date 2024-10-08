Пермяков предупредили о вирусном сообщении, которое ходит по Viber

Полиция предупреждает жителей Пермского края о фейковом сообщении, которое завирусилось в мессенджере Viber. В нем сообщается о мнимых сотрудниках полиции, которые под предлогом переписи населения собирают с пермяков биометрические данные. В краевом ГУ МВД заявляют, что за распространение фейков грозит наказание.
«ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что данная информация не соответствует действительности, а данное сообщение является фейком. Призываем представителей СМИ, администраторов telegram-каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов. За распространение ложной информации грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей», — предупреждают в полиции.
Сообщение о фейковых полицейских, которые ходят по квартирам и даже якобы могут быть в форме появилось сразу в нескольких домовых чатах Перми. В нем утверждается, что мошенники хотят собрать биометрические данные и делают это под видом будущей переписи населения.
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