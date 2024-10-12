12 октября 2024

В Челябинской области молодая семья разбилась в ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Кунашаком водитель на Kia K5 погиб в лобовом столкновении (фото из архива) Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области 13 октября молодая семья на Kia K5 разбилась в ДТП в лобовом столкновении с самосвалом HOWO. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«На пятом километре автодороги Нагайбак — Фершампенуаз водитель Kia K5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с HOWO. В результате автоаварии водитель легкового авто, 1992 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП. Находившаяся в салоне женщина-пассажир, 1991 года рождения, с серьезными травмами госпитализирована», — отмечает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что удар был такой силы, что грузовик с водителем, 1978 года рождения, опрокинулся. Установлено, что водитель и пассажир Kia K5 не были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.

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В Нагайбакском районе Челябинской области 13 октября молодая семья на Kia K5 разбилась в ДТП в лобовом столкновении с самосвалом HOWO. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «На пятом километре автодороги Нагайбак — Фершампенуаз водитель Kia K5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с HOWO. В результате автоаварии водитель легкового авто, 1992 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП. Находившаяся в салоне женщина-пассажир, 1991 года рождения, с серьезными травмами госпитализирована», — отмечает пресс-служба ведомства. Отмечается, что удар был такой силы, что грузовик с водителем, 1978 года рождения, опрокинулся. Установлено, что водитель и пассажир Kia K5 не были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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