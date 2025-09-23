Челябинцы с начала 2025 года взяли 564 тысячи кредитов на 135,4 млрд рублей

С начала 2025 года жители Челябинской области получили в банках почти 564 тысячи кредитов на общую сумму 135,4 миллиарда рублей. Но это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом средняя сумма оформленного кредита — 237,9 тысячи рублей, а средний срок — 34 месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«Август показал самые высокие темпы кредитования за весь 2025 год. В Челябинской области оформлено 84 614 кредитов на общую сумму 24 миллиарда рублей, а средняя сумма кредита — 283 тысячи рублей», — пояснили в ОКБ.
Согласно данным ОКБ, на каждые 100 жителей региона приходится 2,5 оформленных кредита. На фоне снижающейся ключевой ставки Центробанка цифры августа-2025 превысили июльские на 11%. Вместе с тем основные показатели по-прежнему примерно вдвое отстают от показателей за аналогичный период 2024 года.
«Челябинская область сейчас находится на девятом месте в топ-50 регионов по объемам и общей сумме кредитования. На первом месте в августе 2025 года Москва, где выдано 272,99 тыс. кредитов на 131,70 млрд рублей. Далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский, Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Ростовская и Новосибирская область», — рассказали в ОКБ.
Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в России в августе 2025 года заняли ипотечные кредиты — 34%, в августе 2024-го их доля была равна 25%. В годовом отношении выросла также доля автокредитов: в августе 2025 года сегмент занял 16% в общем объеме кредитования, годом ранее — 15%. Доля кредитов наличными сократилась с 37% в августе 2024-го до 29% в августе 2025-го. Доля кредитных карт за этот же период — с 21% до 20%, доля POS-кредитов — с 2% до 1%.
В целом по стране в годовом отношении общее количество выдач снизилось на 40%, а объем — на 22%. В августе 2024 года оформлено 5,86 млн кредитов на 1,41 трлн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!