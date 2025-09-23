На дороге под Кусой в одной из машин нашли тушу лося

Лось был добыт незаконно
Лось был добыт незаконно

На дороге под Кусой (Челябинская область) сотрудники ГАИ нашли в одном из автомобилей тушу лося. Водитель и пассажир пояснили, что мясо добыл их знакомый. Браконьера задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили в багажнике разделанную тушу лося. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейским мужчины пояснили, что лось был добыт их 61-летним знакомым. Оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

На допросе задержанный признал вину. Пояснил, что у него есть охотничье ружье, но лицензии на отстрел лося отсутствует. То есть животное было добыто незаконно.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

