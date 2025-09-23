Челябинский застройщик возведет крупный складской комплекс в Московской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект экспертиза одобрила 19 сентября 2025 года
Проект экспертиза одобрила 19 сентября 2025 года Фото:

Челябинский застройщик ООО «Илеко» возведет крупный склад в Московской области. Проект одобрен экспертной организацией ООО «Коин-с», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство крупного складского комплекса в Подольске Московской области. Дата включения сведений в реестр — 19 сентября», — сообщается на сайте госреестра.

Также в Челябинске у дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов построит складской комплекс площадью 4000 квадратных метров. Ранее на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский застройщик ООО «Илеко» возведет крупный склад в Московской области. Проект одобрен экспертной организацией ООО «Коин-с», сообщается на сайте госреестра. «Строительство крупного складского комплекса в Подольске Московской области. Дата включения сведений в реестр — 19 сентября», — сообщается на сайте госреестра. Также в Челябинске у дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов построит складской комплекс площадью 4000 квадратных метров. Ранее на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...