Челябинский застройщик возведет крупный складской комплекс в Московской области

Челябинский застройщик ООО «Илеко» возведет крупный склад в Московской области. Проект одобрен экспертной организацией ООО «Коин-с», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство крупного складского комплекса в Подольске Московской области. Дата включения сведений в реестр — 19 сентября», — сообщается на сайте госреестра.
Также в Челябинске у дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов построит складской комплекс площадью 4000 квадратных метров. Ранее на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.
