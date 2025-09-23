Какие жилые кварталы чаще всего строят челябинские девелоперы

В Челябинской области чаще всего строят жилые комплексы из трех корпусов на 399 квартир. Обычно это 11-этажные высотки, сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование «Домклик».
«Сейчас типичный для всей России жилой комплекс состоит из трех корпусов и рассчитан на 496 квартир. Однако регионы с самым большим объемом строительства достаточно сильно отличаются от среднероссийских показателей», — сообщили в пресс-службе.
Больше всего корпусов в новых ЖК строится в Краснодарском крае. Именно он занимает третье место по числу квартир. За последние десять лет Кубань и столица стали символами строительства крупных комплексов. В Московской области в среднем строятся ЖК из шести корпусов, в Ленинградской области — из пяти. Далее следуют Красноярский край и Тюменская область, там в ЖК в среднем возводят по четыре корпуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!