Обь-Иртышское речное пароходство отсудило 30 млн рублей у ООО «Газпром бурение», по вине которого не смогло доставить груз компании в Сабетту. Баржи и теплоходы, неудачно пришвартованные и едва не задавленные льдами, пришлось срочно переправить в порт Лабытнанги. Возмещать расходы заказчик отказался. В конфликте разбирался арбитражный суд.
«Взыскать с ООО „Газпром бурение“ в пользу ПАО „ОИРП“ 29 951 014 рублей 50 копеек долга, а также 172 755 рублей расходов по госпошлине», — постановил Арбитражный суд Москвы. Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционной инстанции.
Как следует из судебного следствия, ООО «Газпром бурение» заказало Обь-Иртышскому речному пароходству перевозку бурового оборудования по маршруту из Лабытнанги до порта Сабетта на общую стоимость 23, 2 млн рублей. Погрузка барж велась в сентябре-октябре 2023 года. Две баржи под управлением теплохода ОТА — 993 прибыли в пункт назначения, две других находились в месте безопасной стоянки в ожидании выгрузки.
В обязанности «Газпром бурения» как заказчика входили обеспечение безопасного подхода к причалу в месте выгрузки. В компании решили, что выгружать баржи будут методом «осушения». Но, как оказалось, глубина для подхода к берегу буксира с баржей оказалась недостаточной.
«Истец поясняет, что по результатам предпринятой попытки седьмого октября 2023 года выполнить работы по разгрузке барж методом осушки не представилось возможным, поскольку была установлена недостаточная глубина канала, подготовленного ООО „УТТиСТ — Бурсервис“ под данную разгрузку», — сообщается в решении суда.
После нескольких неудачных попыток выгрузиться в речном пароходстве стали предлагать заказчику иные порты. Пока ожидались ответы от «Газпром бурение», близилась зима, началось интенсивное образование льдов в Южной части Обской губы. Указания от заказчика не поступали, и чтобы баржи и теплоходы не обледенели, речники переадресовали их в порт Лабытнанги и своими силами выгрузили оборудование с барж на причалах АО «Салехардский речной порт» и ООО «Газпромнефть-Снабжение». Расходы составили 29,9 млн рублей.
В суде представитель «Газпром бурения» не согласился с требованиями истца, ссылаясь на то, что в компании не получали писем от речного пароходства. Однако истец предоставил суду все скриншоты переписки и отчеты об отслеживании отправлений.
Ранее работники «Газпром бурения» были замешаны в скандале о коммерческом подкупе. В Новом Уренгое суд вынес приговор в отношении начальника базы ООО «Газпром бурение» и его заместителя. Наказание — штраф в размере 400 тысяч рублей.
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