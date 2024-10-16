Вредные вещества копятся в воздухе, а погода не дает им рассеиваться
В Тюмени до 07:00 17 октября объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.
«В Тюмени с 19:00 16 октября по 07:00 17 октября установлена первая степень опасности. Наблюдаемые метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе», — сообщают синоптики.
В подобных ситуациях погода (штиль и тому подобное) благоприятствует тому, чтобы вредные вещества не рассеивались, а накапливались. Из-за этого почувствовать себя хуже могут люди с хроническими заболеваниями.
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