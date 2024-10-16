Воздух в Тюмени стал опасен

В Тюмени объявлена первая степень опасности из-за вредных веществ в воздухе
© Служба новостей «URA.RU»
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Вредные вещества копятся в воздухе, а погода не дает им рассеиваться
Вредные вещества копятся в воздухе, а погода не дает им рассеиваться Фото:

В Тюмени до 07:00 17 октября объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.

«В Тюмени с 19:00 16 октября по 07:00 17 октября установлена первая степень опасности. Наблюдаемые метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе», — сообщают синоптики.

В подобных ситуациях погода (штиль и тому подобное) благоприятствует тому, чтобы вредные вещества не рассеивались, а накапливались. Из-за этого почувствовать себя хуже могут люди с хроническими заболеваниями.

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В Тюмени до 07:00 17 октября объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС. «В Тюмени с 19:00 16 октября по 07:00 17 октября установлена первая степень опасности. Наблюдаемые метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе», — сообщают синоптики. В подобных ситуациях погода (штиль и тому подобное) благоприятствует тому, чтобы вредные вещества не рассеивались, а накапливались. Из-за этого почувствовать себя хуже могут люди с хроническими заболеваниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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