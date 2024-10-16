Врач в ХМАО восемь часов пришивал пациенту пальцы, отрубленные циркуляркой

В Сургутской травматологической больнице травматолог-ортопед Владимир Кельметр восемь часов пришивал пальцы 22-летнему пациенту. Молодой человек повредил руку, когда работал с циркулярной пилой, сообщает telegram-канал медучреждения.
«Пациенту Сургутской травмбольницы восстановили кисть после полной травматической ампутации целого сегмента с четырьмя пальцами. Восемь часов, не прерываясь на отдых и глядя в микроскоп. Длительную и кропотливую операцию с применением микрохирургической техники выполнил травматолог-ортопед Владимир Кельметр, успешно сохранив целостность кисти пациента», — сообщили в больнице.
Травматолог-ортопед восстановил сухожилия, нервы и мышцы. Пациент проходит реабилитацию под наблюдением врачей.
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