16 октября 2024

Врач в ХМАО восемь часов пришивал пациенту пальцы, отрубленные циркуляркой

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач восемь часов пришивал пациенту отрезанные пальцы
Врач восемь часов пришивал пациенту отрезанные пальцы Фото:

В Сургутской травматологической больнице травматолог-ортопед Владимир Кельметр восемь часов пришивал пальцы 22-летнему пациенту. Молодой человек повредил руку, когда работал с циркулярной пилой, сообщает telegram-канал медучреждения.

«Пациенту Сургутской травмбольницы восстановили кисть после полной травматической ампутации целого сегмента с четырьмя пальцами. Восемь часов, не прерываясь на отдых и глядя в микроскоп. Длительную и кропотливую операцию с применением микрохирургической техники выполнил травматолог-ортопед Владимир Кельметр, успешно сохранив целостность кисти пациента», — сообщили в больнице.

Травматолог-ортопед восстановил сухожилия, нервы и мышцы. Пациент проходит реабилитацию под наблюдением врачей.

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В Сургутской травматологической больнице травматолог-ортопед Владимир Кельметр восемь часов пришивал пальцы 22-летнему пациенту. Молодой человек повредил руку, когда работал с циркулярной пилой, сообщает telegram-канал медучреждения. «Пациенту Сургутской травмбольницы восстановили кисть после полной травматической ампутации целого сегмента с четырьмя пальцами. Восемь часов, не прерываясь на отдых и глядя в микроскоп. Длительную и кропотливую операцию с применением микрохирургической техники выполнил травматолог-ортопед Владимир Кельметр, успешно сохранив целостность кисти пациента», — сообщили в больнице. Травматолог-ортопед восстановил сухожилия, нервы и мышцы. Пациент проходит реабилитацию под наблюдением врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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