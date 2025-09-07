Губернатор ХМАО назначил себе нового зама

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук повысил главу окружного департамента по управлению госимуществом Светлану Петрик. Она получила статус заместителя главы региона, сообщил URA.RU источник в политическом истемблишменте.
«Решение вызвано вниманием руководства округа к теме имущества. Перед Петрик поставлена задача окончательно навести порядок в этой сфере», — отмечает инсайдер.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в департаменте внутренней политики. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что замгубернатора ХМАО Анатолий Уткин покинул пост. Бывший глава аппарата губернатора в последний год курировал департаменты административного обеспечения и госимущества.
