07 сентября 2025

Губернатор ХМАО назначил себе нового зама

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлана Петрик получила статус заместителя главы региона
Светлана Петрик получила статус заместителя главы региона Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук повысил главу окружного департамента по управлению госимуществом Светлану Петрик. Она получила статус заместителя главы региона, сообщил URA.RU источник в политическом истемблишменте.

«Решение вызвано вниманием руководства округа к теме имущества. Перед Петрик поставлена задача окончательно навести порядок в этой сфере», — отмечает инсайдер.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в департаменте внутренней политики. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что замгубернатора ХМАО Анатолий Уткин покинул пост. Бывший глава аппарата губернатора в последний год курировал департаменты административного обеспечения и госимущества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук повысил главу окружного департамента по управлению госимуществом Светлану Петрик. Она получила статус заместителя главы региона, сообщил URA.RU источник в политическом истемблишменте. «Решение вызвано вниманием руководства округа к теме имущества. Перед Петрик поставлена задача окончательно навести порядок в этой сфере», — отмечает инсайдер. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в департаменте внутренней политики. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что замгубернатора ХМАО Анатолий Уткин покинул пост. Бывший глава аппарата губернатора в последний год курировал департаменты административного обеспечения и госимущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...