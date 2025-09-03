Геронтолог Ткачева: северяне из ХМАО стареют быстрее, чем жители других регионов

Постоянное проживание на Крайнем Севере ускоряет процессы старения организма. Об этом URA.RU рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.
«Современные исследования подтверждают: постоянное проживание на Крайнем Севере связано с ускоренным старением организма. Речь идет о биологическом возрасте, который может заметно отличаться от паспортного», — пояснила эксперт.
Главной причиной преждевременного старения ученый называет экстремальные холода. Чтобы выжить, организм вынужден работать в авральном режиме — ускоряется обмен веществ и клеточные циклы, чтобы вырабатывать больше энергии и тепла. Цена адаптации — ускоренное старение тканей. Этот эффект касается всех, кто долго живет в условиях Севера, вне зависимости от национальности.
Важную роль играют и косвенные факторы: нехватка солнечного света и дефицит витамина D. «В холодных регионах раньше проявляются проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. Сосуды спазмируются от мороза, кровь густеет, суставы хуже питаются. Недостаток солнца приводит к усталости, депрессии, снижению иммунитета и прочности костной ткани. Длинные северные зимы нарушают биоритмы и сон», — отметила Ткачева.
