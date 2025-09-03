03 сентября 2025

Геронтолог Ткачева: северяне из ХМАО стареют быстрее, чем жители других регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Крайнего Севера стареют раньше из-за сильных холодов
Жители Крайнего Севера стареют раньше из-за сильных холодов Фото:

Постоянное проживание на Крайнем Севере ускоряет процессы старения организма. Об этом URA.RU рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

«Современные исследования подтверждают: постоянное проживание на Крайнем Севере связано с ускоренным старением организма. Речь идет о биологическом возрасте, который может заметно отличаться от паспортного», — пояснила эксперт.

Главной причиной преждевременного старения ученый называет экстремальные холода. Чтобы выжить, организм вынужден работать в авральном режиме — ускоряется обмен веществ и клеточные циклы, чтобы вырабатывать больше энергии и тепла. Цена адаптации — ускоренное старение тканей. Этот эффект касается всех, кто долго живет в условиях Севера, вне зависимости от национальности.

Важную роль играют и косвенные факторы: нехватка солнечного света и дефицит витамина D. «В холодных регионах раньше проявляются проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. Сосуды спазмируются от мороза, кровь густеет, суставы хуже питаются. Недостаток солнца приводит к усталости, депрессии, снижению иммунитета и прочности костной ткани. Длинные северные зимы нарушают биоритмы и сон», — отметила Ткачева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постоянное проживание на Крайнем Севере ускоряет процессы старения организма. Об этом URA.RU рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук Ольга Ткачева. «Современные исследования подтверждают: постоянное проживание на Крайнем Севере связано с ускоренным старением организма. Речь идет о биологическом возрасте, который может заметно отличаться от паспортного», — пояснила эксперт. Главной причиной преждевременного старения ученый называет экстремальные холода. Чтобы выжить, организм вынужден работать в авральном режиме — ускоряется обмен веществ и клеточные циклы, чтобы вырабатывать больше энергии и тепла. Цена адаптации — ускоренное старение тканей. Этот эффект касается всех, кто долго живет в условиях Севера, вне зависимости от национальности. Важную роль играют и косвенные факторы: нехватка солнечного света и дефицит витамина D. «В холодных регионах раньше проявляются проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. Сосуды спазмируются от мороза, кровь густеет, суставы хуже питаются. Недостаток солнца приводит к усталости, депрессии, снижению иммунитета и прочности костной ткани. Длинные северные зимы нарушают биоритмы и сон», — отметила Ткачева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...