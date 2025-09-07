У педагогов ХМАО появилась возможность выйти на пенсию досрочно

В Югре педагоги могут получить страховую пенсию по старости досрочно. Таким правом уже воспользовались свыше десяти тысяч человек, об этом URA.RU сообщили в региональном Социальном фонде.
«Преподаватели общеобразовательных учреждений, имеющие длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. В Югре этим правом воспользовались 10 037 педагогов, 17 из них вышли на досрочную пенсию в 2025 году», — рассказала заместитель управляющего регионального отделения Социального фонда Ольга Галюк.
Досрочная пенсия положена преподавателям общеобразовательных учреждений, если они выработали не менее 25 лет специального педагогического стажа и накопили необходимое количество пенсионных коэффициентов — с 2025 года этот показатель составляет 30.
В специальный стаж включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения. С прошлого года расширен список должностей, дающих право на досрочную пенсию для педагогов. В него включены тьюторы, инструкторы по физической культуре, а также советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Ранее периоды работы в этих должностях не входили в специальный стаж для досрочного назначения пенсии.
В ведомстве уточнили, что на педагогов распространяется поэтапное повышение пенсионного возраста. Сейчас можно оформить досрочную пенсию по старости спустя пять лет после выработки требуемого стажа.
