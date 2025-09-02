Глава «Сургутнефтегаза» Богданов назначил нового первого зама

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов назначил преемника ушедшему на пенсию Анатолию Нуряеву, который считался его ближайшим сподвижником. Новым первым заместителем генерального директора нефтяной компании стал Вадим Дейс.
«После выхода Нуряева на пенсию Богданов провел назначение нового первого зама. Пост получил бывший начальник одного из крупнейших сургутских нефтегазодобывающих управлений „Федоровскнефть“ Вадим Дейс», — отметил источник.
В компании подтвердили вступление Дейса в должность. По словам источника, кандидатура на замену Нуряеву, который курировал вопросы добычи в нефтяной компании, подбиралась из числа руководителей НГДУ. «Дейс возглавлял „Сургутнефть“, потом был назначен на одно из крупнейших в Югре и сложных в разработке месторождений — Федоровское, а также Дунаевское. Чтобы там работать, надо быть высококлассным специалистом, и Вадим Владимирович это делал успешно», — пояснил собеседник агентства.
Вадим Дейс считается одним из самых высококвалифицированных нефтяников региона. В сети нет данных о его возрасте и образовании, но, по словам источника, ему 49 лет. В 2006 году удостоен премии имени Дешуры первой степени за разработку и внедрение мероприятий по повышению эффективности производства, им внедрено множество рационализаторских предложений. В том числе, по данным из открытых источников, изобретена технология вторичного вскрытия пластов на депрессии.
