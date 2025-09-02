Ближайший сподвижник главы «Сургутнефтегаза» Богданова покинул пост

В «Сургутнефтегазе» сменился первый заместитель главы компании
Первый заместитель директора ПАО «Сургутнефтегаз» Анатолий Нуряев покинул пост. Об этом URA.RU сообщил источник в нефтегазовом истеблишменте региона.
«Нуряев уволился с поста первого замглавы „Сургутнефтегаза“. Он проработал в компании с 1977 года и считается наиболее близким замом главы компании Владимира Богданова», — сообщил инсайдер.
В компании подтвердили отставку Нуряева. «Анатолий Сергеевич вышел на пенсию», — уточнили в приемной.
