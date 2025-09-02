Ближайший сподвижник главы «Сургутнефтегаза» Богданова покинул пост

Первый замдиректора «Сургутнефтегаза» Нуряев вышел на пенсию
В «Сургутнефтегазе» сменился первый заместитель главы компании
В «Сургутнефтегазе» сменился первый заместитель главы компании

Первый заместитель директора ПАО «Сургутнефтегаз» Анатолий Нуряев покинул пост. Об этом URA.RU сообщил источник в нефтегазовом истеблишменте региона.

«Нуряев уволился с поста первого замглавы „Сургутнефтегаза“. Он проработал в компании с 1977 года и считается наиболее близким замом главы компании Владимира Богданова», — сообщил инсайдер.

В компании подтвердили отставку Нуряева. «Анатолий Сергеевич вышел на пенсию», — уточнили в приемной.

