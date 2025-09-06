Нейросеть воссоздала образ первооткрывателя нефти в Югре Фармана Салманова. Его цифровой портрет разместили в telegram-канале окружного правительства.
«За открытием стояли годы скитаний по тайге и сомнений. Но он не сдался и навсегда изменил судьбу Югры. Более 130 месторождений стали итогом его труда и веры», — говорится в сообщении.
В 1961 году именно Салманов известил первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева о запуске промышленного фонтана в Мегионе. Этот прорыв стал началом нефтяной истории региона.
Фарман Салманов родился в 1931 году в Азербайджане. После окончания Азербайджанского индустриального института по распределению оказался в Западной Сибири. Под его руководством были открыты десятки крупных месторождений, всего более 130. Позднее он возглавлял «Главтюменнефтегазгеологию» и работал в Миннефтегазе СССР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!