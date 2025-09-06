06 сентября 2025
05 сентября 2025

«Я нашел нефть, вот так»: нейросеть воссоздала образ первооткрывателя нефти в ХМАО. Видео

Нейросеть «оживила» первооткрывателя нефти в Югре
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 1961 году Салманов сообщил Хрущеву о запуске промышленного фонтана в Мегионе
В 1961 году Салманов сообщил Хрущеву о запуске промышленного фонтана в Мегионе Фото:

Нейросеть воссоздала образ первооткрывателя нефти в Югре Фармана Салманова. Его цифровой портрет разместили в telegram-канале окружного правительства.

«За открытием стояли годы скитаний по тайге и сомнений. Но он не сдался и навсегда изменил судьбу Югры. Более 130 месторождений стали итогом его труда и веры», — говорится в сообщении.

В 1961 году именно Салманов известил первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева о запуске промышленного фонтана в Мегионе. Этот прорыв стал началом нефтяной истории региона.

Фарман Салманов родился в 1931 году в Азербайджане. После окончания Азербайджанского индустриального института по распределению оказался в Западной Сибири. Под его руководством были открыты десятки крупных месторождений, всего более 130. Позднее он возглавлял «Главтюменнефтегазгеологию» и работал в Миннефтегазе СССР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейросеть воссоздала образ первооткрывателя нефти в Югре Фармана Салманова. Его цифровой портрет разместили в telegram-канале окружного правительства. «За открытием стояли годы скитаний по тайге и сомнений. Но он не сдался и навсегда изменил судьбу Югры. Более 130 месторождений стали итогом его труда и веры», — говорится в сообщении. В 1961 году именно Салманов известил первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева о запуске промышленного фонтана в Мегионе. Этот прорыв стал началом нефтяной истории региона. Фарман Салманов родился в 1931 году в Азербайджане. После окончания Азербайджанского индустриального института по распределению оказался в Западной Сибири. Под его руководством были открыты десятки крупных месторождений, всего более 130. Позднее он возглавлял «Главтюменнефтегазгеологию» и работал в Миннефтегазе СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...