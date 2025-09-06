Байкеры провели финальный пробег
По улицам Сургута (ХМАО) проехали колонны мотоциклов. Байкеры четырех городов округа закрыли сезон. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Мой Сургут Online».
«В Сургуте прошло закрытие мотосезона. В колонну собрались байкеры из Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска», — пишут в посте.
Ранее URA.RU писали, что байкер из Нижневартовска Илья Горбунов отправился в большое мотопутешествие по России. Он уже преодолел десятки регионов — неделю назад находился в Магадане, а на днях добрался до Сахалина.
