ХМАО вошел в топ-5 регионов РФ с самыми высокими пенсиями

В ХМАО средний размер пенсии составляет 33 855 рублей в месяц
В ХМАО средний размер пенсии составляет 33 855 рублей в месяц

ХМАО оказался в числе пяти российских регионов с самыми высокими пенсиями. По данным РИА Новости, средний размер пенсионных выплат в регионе составил 33 855 рублей в месяц в 2025 году.

«В пятерку лидеров входят также Магаданская область со средней пенсией в 34 041 рубль и ХМАО с размером выплат 33 855 рублей», — говорится в сообщении на сайте РИА Новости. Согласно опубликованному рейтингу, первое место занимает Чукотский автономный округ, где средний размер пенсии составляет 38 тысяч рублей.

На втором месте — Ненецкий автономный округ с выплатой в 34 823 рубля, а третью позицию занял Камчатский край со средней пенсией в 34 240 рублей. В то же время самые низкие пенсии зафиксированы на Северном Кавказе: в Республике Дагестан пенсионеры получают в среднем 17 053 рубля в месяц, в Кабардино-Балкарской Республике — 17 594 рубля, а в Республике Ингушетия — 17 931 рубль.

