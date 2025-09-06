ХМАО вошел в топ-5 регионов РФ с самыми высокими пенсиями

ХМАО оказался в числе пяти российских регионов с самыми высокими пенсиями. По данным РИА Новости, средний размер пенсионных выплат в регионе составил 33 855 рублей в месяц в 2025 году.
«В пятерку лидеров входят также Магаданская область со средней пенсией в 34 041 рубль и ХМАО с размером выплат 33 855 рублей», — говорится в сообщении на сайте РИА Новости. Согласно опубликованному рейтингу, первое место занимает Чукотский автономный округ, где средний размер пенсии составляет 38 тысяч рублей.
На втором месте — Ненецкий автономный округ с выплатой в 34 823 рубля, а третью позицию занял Камчатский край со средней пенсией в 34 240 рублей. В то же время самые низкие пенсии зафиксированы на Северном Кавказе: в Республике Дагестан пенсионеры получают в среднем 17 053 рубля в месяц, в Кабардино-Балкарской Республике — 17 594 рубля, а в Республике Ингушетия — 17 931 рубль.
