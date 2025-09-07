07 сентября 2025
06 сентября 2025

В ХМАО обновляют трассу, ведущую в Томскую область

В ХМАО ремонтируют дорогу, ведущую в город Стрежевой
В ХМАО ремонтируют дорогу, ведущую в город Стрежевой

В Нижневартовском районе ремонтируют участок дороги, ведущей в город Стрежевой Томской области. Полностью обновить полотно планируется к осени 2026 года, сообщает региональное управление автодорог.

«В Нижневартовском районе благодаря нацпроекту ремонтируем участок автомобильной дороги Стрежевой — Нижневартовск. Работы ведутся по национальному проекту „Инфраструктура для жизни“, завершится ремонт к осени 2026 года.», — следует из сообщения ведомства. Для удобства водителей ремонт проводятся поэтапно, с обеспечением проезда по свободной полосе.

Трасса играет ключевую роль для жителей двух регионов — Томской области и ХМАО, ею активно пользуются как промышленные предприятия, так и местные жители. Обновленное дорожное полотно повысит транспортную доступность и улучшит условия для работы предприятий, жителей и гостей региона.

Ранее URA.RU сообщало, что после личного вмешательства заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева в Мегионе отремонтировали внутриквартальные проезды на улице Заречной. Жители многократно жаловались на ямы и разрушенные бордюры.

