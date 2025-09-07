Директору департамента административного обеспечения ХМАО Юлии Коняевой прочат отставку. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что со ставленницей уволившегося из правительства Югры экс-замгубернатора Анатолия Уткиной с высокой долей вероятности не будет перезаключен.
«После ухода Уткина его протеже оказались под ударом. Кроме того, к деятельности самой Коняевой на посту главы департамента в целом есть вопросы. Через департамент проходит материально-техническое обеспечение чиновников и органов власти, в том числе и предоставление жилья. Положение Коняевой сейчас не самое устойчивое, и с ней могут не перезаключить контракт», — отмечает инсайдер.
Коняева работает в правительстве Югры с 2013 года. Начав карьеру в кабмине с поста замначальника правовой и организационной работы административного управления, перешла в аппарат губернатора, где дослужилась до заместителя главы аппарата при замгубернатора Уткине. Департамент административного обеспечения возглавляет с 2023 года.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что югорский кабмин покинула еще одна протеже Уткина — заместитель директора департамента по управлению государственным имуществом ХМАО Татьяна Мирошник. Она уволилась по собственному желанию через неделю после отставки патрона.
