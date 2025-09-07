07 сентября 2025
06 сентября 2025

Контракт ставленницы уволившегося серого кардинала правительства ХМАО оказался под угрозой. Инсайд

Директору департамента административного обеспечения ХМАО прочат отставку
Отставку прочат главе департамента административного обеспечения Юлии Коняевой
Отставку прочат главе департамента административного обеспечения Юлии Коняевой

Директору департамента административного обеспечения ХМАО Юлии Коняевой прочат отставку. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что со ставленницей уволившегося из правительства Югры экс-замгубернатора Анатолия Уткиной с высокой долей вероятности не будет перезаключен.

«После ухода Уткина его протеже оказались под ударом. Кроме того, к деятельности самой Коняевой на посту главы департамента в целом есть вопросы. Через департамент проходит материально-техническое обеспечение чиновников и органов власти, в том числе и предоставление жилья. Положение Коняевой сейчас не самое устойчивое, и с ней могут не перезаключить контракт», — отмечает инсайдер.

Коняева работает в правительстве Югры с 2013 года. Начав карьеру в кабмине с поста замначальника правовой и организационной работы административного управления, перешла в аппарат губернатора, где дослужилась до заместителя главы аппарата при замгубернатора Уткине. Департамент административного обеспечения возглавляет с 2023 года.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский кабмин покинула еще одна протеже Уткина — заместитель директора департамента по управлению государственным имуществом ХМАО Татьяна Мирошник. Она уволилась по собственному желанию через неделю после отставки патрона.

