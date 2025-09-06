06 сентября 2025

Сотрудники МЧС сдали более 9 литров крови для помощи военнослужащим. Видео

Сдало кровь более 36 спасателей
Сдало кровь более 36 спасателей Фото:

В Нижневартовске (Югра) сотрудники пятого пожарно-спасательного отряда МЧС России сдали кровь для помощи раненым военным. Более 36 сотрудников откликнулось на донорскую акцию, которую провели в честь 35-летия регионального управления МЧС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ХМАО-Югры в telegram-канале.

«В рамках празднования 35-летия МЧС России сотрудники пятого пожарно-спасательного отряда Нижневартовска приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови. На призыв о помощи откликнулись более 36 сотрудников МЧС России», — пишет пресс-служба.

Было собрано девять литров крови. Ее направят в медицинские учреждения для лечения участников СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) Дарья Шеина вошла в число шести местных жителей, которые стали донорами костного мозга через рекрутинговый центр. В 2020 году она сдала анализ крови в сургутском отделении Национального регистра доноров костного мозга.

