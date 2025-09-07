07 сентября 2025

Губернатор ХМАО разгрузил зама по инвестициям

Губернатор ХМАО Кухарук передал кураторство над объектами культурного наследия
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук распределил обязанности между своими заместителями. Наталья Огородникова, курировавшая инвестиционную политику региона, лишилась полномочий по надзору за объектами культурного наследия. Контроль над службой Госкультохраны передан профильному вице-губернатору Елене Майер. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Часто вопросы объектов культурного наследия связаны со взаимодействием с Министерством культуры Российской Федерации. Поэтому необходим комплексный подход», — пояснил инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук упразднил ставку своего заместителя по экономике. Он усилил Огородникову, передав ей в ведение департамент экономического развития.

