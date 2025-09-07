В Нижневартовске (ХМАО) при ликвидации пожара в жилом доме спасены десять человек, включая троих детей. Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажке на улице Омской, сообщает МЧС.
«Поступило сообщение о загорании люстры в квартире пятиэтажного дома, через четыре минуты к месту прибыли первые подразделения. Пожарные звеньями приступили к поиску и спасению людей, а также к тушению пожара. Спасены 10 человек, в том числе 3 ребёнка. Пострадавших нет», — рассказали в региональном МЧС. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и девять сотрудников.
Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире. По предварительной информации, воспламенилась люстра, после чего огонь быстро перекинулся на мебель и отделку. В результате пожара повреждены мебель, стены и потолок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из пожара в жилом доме по улице Свободы спасли двух человек. Среди пострадавших был и ребенок.
