07 сентября 2025
06 сентября 2025

В Нижневартовске пожарные спасли 10 человек из огня в многоэтажке. Фото

Десять человек спасли пожарные из огня в Нижневартовске
Десять человек спасли пожарные из огня в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) при ликвидации пожара в жилом доме спасены десять человек, включая троих детей. Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажке на улице Омской, сообщает МЧС.

«Поступило сообщение о загорании люстры в квартире пятиэтажного дома, через четыре минуты к месту прибыли первые подразделения. Пожарные звеньями приступили к поиску и спасению людей, а также к тушению пожара. Спасены 10 человек, в том числе 3 ребёнка. Пострадавших нет», — рассказали в региональном МЧС. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и девять сотрудников.

Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире. По предварительной информации, воспламенилась люстра, после чего огонь быстро перекинулся на мебель и отделку. В результате пожара повреждены мебель, стены и потолок. 

Пожар в доме произошел из-за поломки люстры
Пожар в доме произошел из-за поломки люстры
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из пожара в жилом доме по улице Свободы спасли двух человек. Среди пострадавших был и ребенок.

