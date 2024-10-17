Страсть челябинцев к шопингу разогнала инфляцию

В сентябре повышенный спрос в Челябинской области разогнал инфляцию. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, в годовом выражении показатель вырос до 7,7%.
«В сентябре годовая инфляция в регионе составила 7,7% после 7,5% в августе. Основными факторами, повлиявшими на ускорение инфляции, стали повышенный потребительский спрос и рост затрат поставщиков на непродовольственные товары», — отметили в Банке России.
На рост цен также повлияло удорожание доставки импортных товаров и услуг. Рост спроса наблюдался на бытовую технику и электронику. При этом подешевели мужские джинсы (минус 6%) и пластмассовые игрушки (снижение стоимости на 3%).
В значительной степени подорожали услуги. Взлетела стоимость поездок в Турцию, которые стали дороже на 36%. Курсы иностранных языков стали обходиться дороже 14%. Зато подешевели путевки в дома отдыха (минус 3%) и полисы КАСКО (снижение на 5%).
Цены на продовольствие увеличились незначительно. В регионе подорожало молоко и продукты из него. Виной тому стал рост издержек производителей и переработчиков молочной продукции на корма для животных, сырье, логистику и оплату труда. В то же время мясо птицы дорожало не так сильно, как в августе. Положительным фактором здесь стал рост предложения товара со стороны челябинских птицефабрик, которые модернизировали свои мощности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!