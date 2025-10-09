Мишустин решил вопрос финансирования челябинского центра радиационной медицины

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин решил вопрос финансирования Южно-Уральского федерального научно-клинического центра медицинской биофизики ФМБО (ЮУрФНКЦ) в Челябинске. Распоряжение потребовалось в связи с реорганизацией.
«В целях бесперебойного оказания в 2025 году специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи установить для ЮУрФНКЦ срок подачи заявки на распределение объемов предоставления медпомощи до 31 декабря 2025 года», — отмечено в документе. Распоряжение имеется в наличии у URA.RU.
Реорганизацию учреждения власти проводят, присоединяя к нему Уральский научно-практический центр радиационной медицины из Екатеринбурга. Обе организации относятся к Федеральному медико-биологическому агентству. Юридические изменения могли оставить челябинский центр без денег. Чтобы времени на подачу заявки хватило, Мишустин продлил крайний срок до конца года.
ЮУрФНКЦ изучает медико-биологические последствия хронического радиационного воздействия, разрабатывает методы их диагностики и лечения. Исследуя использование атомной энергии, центр занимается опытно-конструкторскими работами. Также он может разрабатывать софт.
