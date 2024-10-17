17 октября 2024

Челябинец погасил все долги, чтобы стать айтишником

© Служба новостей «URA.RU»
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Айтишник отдал приставам деньги, чтобы стать чистым от долгов (архивное фото)
Айтишник отдал приставам деньги, чтобы стать чистым от долгов (архивное фото) Фото:

Житель Челябинской области погасил свои долги на сумму почти в сто тысяч рублей, чтобы стать успешным IT-специалистом. Об этом 18 октября сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП).

«Мужчина из Красноармейского района Челябинской области погасил все свои задолженности, объяснив это тем, что профессия IT-специалиста требует от него „быть чистым“. Общий долг мужчины составлял почти сто тысяч рублей, выезд за границу для него был закрыт», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Долг состоял из 82 тысяч рублей за кредиты, еще семь тысяч рублей — штраф за нарушение закона о госрегистрации юридических лиц и ИП. «Мужчина попросил судебного пристава выдать ему квитанции на оплату всех своих задолженностей, добавив, что ему „необходимо стать полностью чистым от долгов“», — добавили в ГУФССП по Челябинской области.

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Житель Челябинской области погасил свои долги на сумму почти в сто тысяч рублей, чтобы стать успешным IT-специалистом. Об этом 18 октября сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП). «Мужчина из Красноармейского района Челябинской области погасил все свои задолженности, объяснив это тем, что профессия IT-специалиста требует от него „быть чистым“. Общий долг мужчины составлял почти сто тысяч рублей, выезд за границу для него был закрыт», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Долг состоял из 82 тысяч рублей за кредиты, еще семь тысяч рублей — штраф за нарушение закона о госрегистрации юридических лиц и ИП. «Мужчина попросил судебного пристава выдать ему квитанции на оплату всех своих задолженностей, добавив, что ему „необходимо стать полностью чистым от долгов“», — добавили в ГУФССП по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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