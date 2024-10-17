Челябинец погасил все долги, чтобы стать айтишником

Житель Челябинской области погасил свои долги на сумму почти в сто тысяч рублей, чтобы стать успешным IT-специалистом. Об этом 18 октября сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП).
«Мужчина из Красноармейского района Челябинской области погасил все свои задолженности, объяснив это тем, что профессия IT-специалиста требует от него „быть чистым“. Общий долг мужчины составлял почти сто тысяч рублей, выезд за границу для него был закрыт», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Долг состоял из 82 тысяч рублей за кредиты, еще семь тысяч рублей — штраф за нарушение закона о госрегистрации юридических лиц и ИП. «Мужчина попросил судебного пристава выдать ему квитанции на оплату всех своих задолженностей, добавив, что ему „необходимо стать полностью чистым от долгов“», — добавили в ГУФССП по Челябинской области.
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