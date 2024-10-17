17 октября 2024

Актер Ян Цапник из Челябинска снимается в новой комедии от ТНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ян Цапник родился в Иркутске, но провел детство в Челябинске
Ян Цапник родился в Иркутске, но провел детство в Челябинске Фото:

Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, приступил к съемкам в новом комедийном сериале «Пожить как люди». Цапник исполнит одну из главных ролей. Сюжет ленты раскроет историю менеджера, который временно станет хозяином роскошного особняка, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Актер Ян Цапник, начал съемки в сериале „Пожить как люди“, где в центре сюжета оказывается семья из неблагополучного района, которая поселится в доме миллиардера. До возвращения настоящего владельца молодому менеджеру придется спасать дом как от внешних угроз, так и от собственной семьи, разрушающей особняк изнутри», — сообщили в пресс-службе.

Сценарий сериала написал Артем Косов, а режиссером проекта выступает Алексей Зотов. Всего планируется выпустить 17 эпизодов продолжительностью по 22 минуты. Премьера многосерийного фильма запланирована на 2025 год.

Сам актер Ян Цапник вырос в Челябинске. Он стал известен российским зрителям благодаря сериалам «Бригада», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Приключения в изумрудном городе», а также благодаря фильмам — «Шеф», «Очкарик», «Экстренное торможение» и другим. Его отец Юрий Цапник — актер Челябинского театра драмы имени Наума Орлова стал почетным гражданином Челябинска в 2013 году.

Съемки сериала уже стартовали
Съемки сериала уже стартовали
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Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, приступил к съемкам в новом комедийном сериале «Пожить как люди». Цапник исполнит одну из главных ролей. Сюжет ленты раскроет историю менеджера, который временно станет хозяином роскошного особняка, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Актер Ян Цапник, начал съемки в сериале „Пожить как люди“, где в центре сюжета оказывается семья из неблагополучного района, которая поселится в доме миллиардера. До возвращения настоящего владельца молодому менеджеру придется спасать дом как от внешних угроз, так и от собственной семьи, разрушающей особняк изнутри», — сообщили в пресс-службе. Сценарий сериала написал Артем Косов, а режиссером проекта выступает Алексей Зотов. Всего планируется выпустить 17 эпизодов продолжительностью по 22 минуты. Премьера многосерийного фильма запланирована на 2025 год. Сам актер Ян Цапник вырос в Челябинске. Он стал известен российским зрителям благодаря сериалам «Бригада», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Приключения в изумрудном городе», а также благодаря фильмам — «Шеф», «Очкарик», «Экстренное торможение» и другим. Его отец Юрий Цапник — актер Челябинского театра драмы имени Наума Орлова стал почетным гражданином Челябинска в 2013 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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