Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, приступил к съемкам в новом комедийном сериале «Пожить как люди». Цапник исполнит одну из главных ролей. Сюжет ленты раскроет историю менеджера, который временно станет хозяином роскошного особняка, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Актер Ян Цапник, начал съемки в сериале „Пожить как люди“, где в центре сюжета оказывается семья из неблагополучного района, которая поселится в доме миллиардера. До возвращения настоящего владельца молодому менеджеру придется спасать дом как от внешних угроз, так и от собственной семьи, разрушающей особняк изнутри», — сообщили в пресс-службе.
Сценарий сериала написал Артем Косов, а режиссером проекта выступает Алексей Зотов. Всего планируется выпустить 17 эпизодов продолжительностью по 22 минуты. Премьера многосерийного фильма запланирована на 2025 год.
Сам актер Ян Цапник вырос в Челябинске. Он стал известен российским зрителям благодаря сериалам «Бригада», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Приключения в изумрудном городе», а также благодаря фильмам — «Шеф», «Очкарик», «Экстренное торможение» и другим. Его отец Юрий Цапник — актер Челябинского театра драмы имени Наума Орлова стал почетным гражданином Челябинска в 2013 году.
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