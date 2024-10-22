Жога на стратсессии Арктики, в Новом Уренгое суд возглавит уроженец Кургана: главное за 22 октября

Какие главные события происходили 22 октября в подборке URA.RU
Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога посетил стратегическую сессию, посвященную развитию Арктики, на которой присутствовал и губернатор ЯНАО Артюхов. А в газовой столице округа новое назначение: председателем Новоуренгойского городского суда назначен Виталий Анохин. О том, какие события сегодня произошли в ЯНАО — читайте в материале URA.RU.
- Полпред в Уральском Федеральном округе Артем Жога принял участие в стратегической сессии по вопросам развития Арктики. Его заметили во время доклада председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
- Председателем Новоуренгойского городского суда назначен Виталий Анохин. Он начинал карьеру в Курганской области. URA.RU подготовило биографическую справку нового судьи в Новом Уренгое.
- Собеседник URA.RU: бюджет в ЯНАО может оказаться дефицитным. Чье содержание могут сократить, а чье проиндексируют — читайте в материале URA.RU.
- Врачи спасли жителя ЯНАО с лопнувшей печенью. Хирурги Василий Артым и Алексей Вороширин успешно провели операцию по устранению последствий внутреннего кровотечения у мужчины.
- В «Роснефти» выставили на продажу 49,52% акций ПАО «НК „Роснефть“ — Ямалнефтепродукт». Предприятие занимается розничной и оптовой торговлей бензином и другими видами моторного топлива в Ямало-Ненецком АО.
- Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обратила внимание на сообщения в Госуслугах — выяснилось, что она была записана к гинекологу и на сдачу анализов, на которые, с ее слов, она не соглашалась. В больнице ответили, что причиной мог стать технический сбой.
- Власти Ноябрьска потратят почти два миллиарда рублей на безопасность и здоровье населения. Администрация составила программу, которая расчитана до 2030 года.
- В Лабытнанги (ЯНАО) в два раза выросли тарифы на посещение тренажерных залов в муниципальных спорткомплексах, что вызвало возмущение местных жителей. В управлении физкультуры и спорта напомнили о региональных мерах поддержки и рассчитали стоимость услуги: одно занятие обойдется ямальской семье в 291 рубль.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым объяснил высокую рождаемость в округе региональными мерами поддержки. «Ямал гордится многодетными семьями», — передает Артюхов.
- В Лабытнанги местного жителя оштрафовали на 100 тысяч рублей за распространение интимного видео бывшей подруги. Как сообщает окружная прокуратура, мужчина, обидевшись на бывшую подругу, распространил имеющуюся у него видеозапись интимного характера.
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