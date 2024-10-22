Полпред в Уральском Федеральном округе Артем Жога принял участие в стратегической сессии по вопросам развития Арктики. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.
«Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития Арктической зоны России. Он отметил, что регион имеет высокую инвестиционную привлекательность. Здесь находятся богатые месторождения природного газа, нефти, платиноидов, меди, титана, развивается Северный морской путь», — передает пресс-служба полпредства содержание встречи.
В рамках сессии Михаил Мишустин подчеркнул, что «на основе поручения Президента Российской Федерации правительство активно работает над улучшением условий для предпринимателей в Арктике, создавая необходимую инфраструктуру и вводя различные меры поддержки». Эти меры включают в себя единую субсидию, льготные ипотечные займы и программу «Гектар в Арктике».
Ранее URA.RU сообщало о том, что глава ЯНАО Артюхов пообещал познакомить нового полпреда Жогу с округом. «С большой радостью познакомим его с Ямалом в ближайшее время», — прокомментировал Артюхов.
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