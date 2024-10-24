Законсервированный крематорий в Перми обнесут двухметровым забором

Власти Перми за миллион рублей установят забор у законсервированного крематория
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка ограждения и шлагбаума у крематория обойдется властям Перми в миллион рублей
Установка ограждения и шлагбаума у крематория обойдется властям Перми в миллион рублей Фото:

В Перми недостроенный крематорий на Восточном кладбище обнесут забором. Сейчас власти ищут подрядчика для установки ограждения со шлагбаумом.

«Выполнение работ по устройству ограждения крематория высотой два метра и установку шлагбаума. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Заказчик — МКУ „Пермблагоустройство“. Работы требуется завершить до 21 ноября 2024 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, но так и не было завершено. Спустя десять лет его решили законсервировать. В августе 2024 года власти Перми решили охранять недостроенный объект. 

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В Перми недостроенный крематорий на Восточном кладбище обнесут забором. Сейчас власти ищут подрядчика для установки ограждения со шлагбаумом. «Выполнение работ по устройству ограждения крематория высотой два метра и установку шлагбаума. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Заказчик — МКУ „Пермблагоустройство“. Работы требуется завершить до 21 ноября 2024 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, но так и не было завершено. Спустя десять лет его решили законсервировать. В августе 2024 года власти Перми решили охранять недостроенный объект. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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