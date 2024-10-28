В Кремле оценили заявление Израиля об уничтожении оборонных возможностей Ирана

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Ситуация между Ираном и Израилем остается крайне напряженной, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Ситуация между Ираном и Израилем остается крайне напряженной, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстановка между Израилем и Ираном продолжает оставаться чрезвычайно напряженной. Он подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы призвать Израиль и Иран к сдержанности и поспособствовать к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

«Россия постоянно делает все, что возможно, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности <...> Сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка в регионе», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос журналистов о том, принимают ли в России усилия к урегулированию конфликта. 

Также Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин уже отвечал на этот вопрос. Глава государства поддерживает контакты со всеми со сторонами конфликта. 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстановка между Израилем и Ираном продолжает оставаться чрезвычайно напряженной. Он подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы призвать Израиль и Иран к сдержанности и поспособствовать к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. «Россия постоянно делает все, что возможно, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности <...> Сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка в регионе», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос журналистов о том, принимают ли в России усилия к урегулированию конфликта.  Также Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин уже отвечал на этот вопрос. Глава государства поддерживает контакты со всеми со сторонами конфликта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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