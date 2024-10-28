В Кремле оценили заявление Израиля об уничтожении оборонных возможностей Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстановка между Израилем и Ираном продолжает оставаться чрезвычайно напряженной. Он подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы призвать Израиль и Иран к сдержанности и поспособствовать к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.
«Россия постоянно делает все, что возможно, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности <...> Сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка в регионе», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос журналистов о том, принимают ли в России усилия к урегулированию конфликта.
Также Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин уже отвечал на этот вопрос. Глава государства поддерживает контакты со всеми со сторонами конфликта.
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