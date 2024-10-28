Кремль — URA.RU: попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии очевидны

Попытки дестабилизировать обстановку в Грузии после победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта» очевидны. Но Россия не имеет к ним никакого отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы видим попытки дестабилизации обстановки в Грузии невооруженным глазом. Это публично декларируется. Видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние пробовали различные силы из европейских институтов. Это были публичные заявления», — подчеркнул Песков.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы нелегитимными и призвала выходить на акции протеста. Правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов. Оппозиционные партии заручились поддержкой чуть более 37% избирателей. По данным экзит-полов западных институтов, на выборах победили оппозиционные партии. Наблюдатели ОБСЕ в своем отчете отразили, что не считают выборы сфальсифицированными.
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