Кремль — URA.RU: попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии очевидны

В Кремле считают очевидными попытки Запада дестабилизировать обстановку в Грузии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле назвали очевидными попытки дестабилизировать обстановку в Грузии, но не Россией, а Западом
В Кремле назвали очевидными попытки дестабилизировать обстановку в Грузии, но не Россией, а Западом Фото:

Попытки дестабилизировать обстановку в Грузии после победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта» очевидны. Но Россия не имеет к ним никакого отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы видим попытки дестабилизации обстановки в Грузии невооруженным глазом. Это публично декларируется. Видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние пробовали различные силы из европейских институтов. Это были публичные заявления», — подчеркнул Песков.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы нелегитимными и призвала выходить на акции протеста. Правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов. Оппозиционные партии заручились поддержкой чуть более 37% избирателей. По данным экзит-полов западных институтов, на выборах победили оппозиционные партии. Наблюдатели ОБСЕ в своем отчете отразили, что не считают выборы сфальсифицированными.

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Попытки дестабилизировать обстановку в Грузии после победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта» очевидны. Но Россия не имеет к ним никакого отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы видим попытки дестабилизации обстановки в Грузии невооруженным глазом. Это публично декларируется. Видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние пробовали различные силы из европейских институтов. Это были публичные заявления», — подчеркнул Песков. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы нелегитимными и призвала выходить на акции протеста. Правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов. Оппозиционные партии заручились поддержкой чуть более 37% избирателей. По данным экзит-полов западных институтов, на выборах победили оппозиционные партии. Наблюдатели ОБСЕ в своем отчете отразили, что не считают выборы сфальсифицированными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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