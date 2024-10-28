Путин проведет важное совещание с Центробанком

Песков: Путин проведет совещание с Центробанком по экономическим вопросам
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Глава РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства, руководством администрации и Центробанком. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Кремле, сегодня он проведет в середине дня совещание <...> с экономическим блоком правительства, руководством администрации и Центробанком», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. По его словам, совещание пройдет в формате видеоконференции и затронет вопросы экономического характера. 

Ранее, 25 октября, ЦБ увеличил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. В банке объяснили это инфляционным давлением, пишет RT.

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Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства, руководством администрации и Центробанком. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Президент сегодня в Кремле, сегодня он проведет в середине дня совещание <...> с экономическим блоком правительства, руководством администрации и Центробанком», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. По его словам, совещание пройдет в формате видеоконференции и затронет вопросы экономического характера.  Ранее, 25 октября, ЦБ увеличил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. В банке объяснили это инфляционным давлением, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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