Путин проведет важное совещание с Центробанком

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства, руководством администрации и Центробанком. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Президент сегодня в Кремле, сегодня он проведет в середине дня совещание <...> с экономическим блоком правительства, руководством администрации и Центробанком», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. По его словам, совещание пройдет в формате видеоконференции и затронет вопросы экономического характера.
Ранее, 25 октября, ЦБ увеличил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. В банке объяснили это инфляционным давлением, пишет RT.
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