В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с кинотеатром

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В квартире имеется весь необходимый БДСМ-антураж
В квартире имеется весь необходимый БДСМ-антураж Фото:

В одном из районов Тюмени посуточно сдают БДСМ-квартиру с кинотеатром. Объявление опубликовано на одном из сайтов аренды жилья.

«Уютная студия-кинотеатр, оформленная в стиле БДСМ, создаст особую атмосферу. Завеса тайны окружит вас со всех сторон, создавая чувство интриги и азарта. Квартира идеально подойдет для пар, желающих разнообразить свою жизнь», — указано в описании квартиры.

Интерьер квартиры выполнен в темных тонах. Помимо кинотеатра, там есть электрический камин. В качестве тематических аксессуаров там имеются игрушки и атрибутика в стиле БДСМ.

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В одном из районов Тюмени посуточно сдают БДСМ-квартиру с кинотеатром. Объявление опубликовано на одном из сайтов аренды жилья. «Уютная студия-кинотеатр, оформленная в стиле БДСМ, создаст особую атмосферу. Завеса тайны окружит вас со всех сторон, создавая чувство интриги и азарта. Квартира идеально подойдет для пар, желающих разнообразить свою жизнь», — указано в описании квартиры. Интерьер квартиры выполнен в темных тонах. Помимо кинотеатра, там есть электрический камин. В качестве тематических аксессуаров там имеются игрушки и атрибутика в стиле БДСМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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