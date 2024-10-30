В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с кинотеатром

В квартире имеется весь необходимый БДСМ-антураж
В одном из районов Тюмени посуточно сдают БДСМ-квартиру с кинотеатром. Объявление опубликовано на одном из сайтов аренды жилья.
«Уютная студия-кинотеатр, оформленная в стиле БДСМ, создаст особую атмосферу. Завеса тайны окружит вас со всех сторон, создавая чувство интриги и азарта. Квартира идеально подойдет для пар, желающих разнообразить свою жизнь», — указано в описании квартиры.
Интерьер квартиры выполнен в темных тонах. Помимо кинотеатра, там есть электрический камин. В качестве тематических аксессуаров там имеются игрушки и атрибутика в стиле БДСМ.
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