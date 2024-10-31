У военкора «Тринадцатого» ухудшилось здоровье в СИЗО

Военный блогер Тринадцатый (настоящее имя — Егор Гузенко) столкнулся с проблемами со здоровьем в СИЗО, где он находится до 5 декабря. Военкору потребовалась срочная медицинская помощь из-за отита.
«Блогера мучили сильные боли, пока у товарищей не получилось передать ему через адвоката необходимые лекарства», — пишет telegram-канал Shot. Ситуацию осложняет и другое серьезное заболевание — у Гузенко диагностирована тяжелая форма язвы, из-за которой у него часто открывается кровотечение.
Вопреки сложностям со здоровьем Тринадцатый продолжает оставаться в позитивном настрое. По словам его друзей, блогер выразил желание заключить контракт с Минобороны и вернуться к активной деятельности в зоне СВО. Отношение сокамерников и сотрудников изолятора к Гузенко остается хорошим благодаря его известности и профессиональной деятельности.
При этом ранее сообщалось, что военный блогер Тринадцатый отказался от предложения Минобороны России заключить контракт для участия в спецоперации на Украине. Гузенко предложили заключить контракт сразу после задержания, однако, по данным источников, он не захотел подписывать документы. Военкора арестовали за насилие к представителю власти. Против него возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.