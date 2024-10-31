У военкора «Тринадцатого» ухудшилось здоровье в СИЗО

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У Тринадцатого в СИЗО обострился отит
У Тринадцатого в СИЗО обострился отит Фото:

Военный блогер Тринадцатый (настоящее имя — Егор Гузенко) столкнулся с проблемами со здоровьем в СИЗО, где он находится до 5 декабря. Военкору потребовалась срочная медицинская помощь из-за отита.

«Блогера мучили сильные боли, пока у товарищей не получилось передать ему через адвоката необходимые лекарства», — пишет telegram-канал Shot. Ситуацию осложняет и другое серьезное заболевание — у Гузенко диагностирована тяжелая форма язвы, из-за которой у него часто открывается кровотечение.

Вопреки сложностям со здоровьем Тринадцатый продолжает оставаться в позитивном настрое. По словам его друзей, блогер выразил желание заключить контракт с Минобороны и вернуться к активной деятельности в зоне СВО. Отношение сокамерников и сотрудников изолятора к Гузенко остается хорошим благодаря его известности и профессиональной деятельности.

При этом ранее сообщалось, что военный блогер Тринадцатый отказался от предложения Минобороны России заключить контракт для участия в спецоперации на Украине. Гузенко предложили заключить контракт сразу после задержания, однако, по данным источников, он не захотел подписывать документы. Военкора арестовали за насилие к представителю власти. Против него возбуждено уголовное дело.

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Военный блогер Тринадцатый (настоящее имя — Егор Гузенко) столкнулся с проблемами со здоровьем в СИЗО, где он находится до 5 декабря. Военкору потребовалась срочная медицинская помощь из-за отита. «Блогера мучили сильные боли, пока у товарищей не получилось передать ему через адвоката необходимые лекарства», — пишет telegram-канал Shot. Ситуацию осложняет и другое серьезное заболевание — у Гузенко диагностирована тяжелая форма язвы, из-за которой у него часто открывается кровотечение. Вопреки сложностям со здоровьем Тринадцатый продолжает оставаться в позитивном настрое. По словам его друзей, блогер выразил желание заключить контракт с Минобороны и вернуться к активной деятельности в зоне СВО. Отношение сокамерников и сотрудников изолятора к Гузенко остается хорошим благодаря его известности и профессиональной деятельности. При этом ранее сообщалось, что военный блогер Тринадцатый отказался от предложения Минобороны России заключить контракт для участия в спецоперации на Украине. Гузенко предложили заключить контракт сразу после задержания, однако, по данным источников, он не захотел подписывать документы. Военкора арестовали за насилие к представителю власти. Против него возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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