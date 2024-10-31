31 октября 2024

В Тюмени закрылся популярный рыбный ресторан

В Тюмени перестал работать ресторан «Отпуск»
© Служба новостей «URA.RU»
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В заведении произойдут перемены, после чего оно вновь откроется
В заведении произойдут перемены, после чего оно вновь откроется Фото:

В центре Тюмени на улице Республики закрылся ресторан «Отпуск». Об этом сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». В ресторане произойдут перемены, после чего он начнет работу в новом формате.

«Наш совместный „отпуск“ длиною в четыре года подошел к концу. Мы готовимся к переменам, чтобы предложить вам еще больше вкуса, эмоций, комфорта и уюта в новом заведении. До скорой встречи!» — указано в паблике заведения.

Ранее URA.RU писало, что возле Цветного бульвара закрылся ресторан «Зарница». Причина прекращения работы не указана.

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В центре Тюмени на улице Республики закрылся ресторан «Отпуск». Об этом сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». В ресторане произойдут перемены, после чего он начнет работу в новом формате. «Наш совместный „отпуск“ длиною в четыре года подошел к концу. Мы готовимся к переменам, чтобы предложить вам еще больше вкуса, эмоций, комфорта и уюта в новом заведении. До скорой встречи!» — указано в паблике заведения. Ранее URA.RU писало, что возле Цветного бульвара закрылся ресторан «Зарница». Причина прекращения работы не указана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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