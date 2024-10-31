В Тюмени закрылся популярный рыбный ресторан

В заведении произойдут перемены, после чего оно вновь откроется
В центре Тюмени на улице Республики закрылся ресторан «Отпуск». Об этом сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». В ресторане произойдут перемены, после чего он начнет работу в новом формате.
«Наш совместный „отпуск“ длиною в четыре года подошел к концу. Мы готовимся к переменам, чтобы предложить вам еще больше вкуса, эмоций, комфорта и уюта в новом заведении. До скорой встречи!» — указано в паблике заведения.
Ранее URA.RU писало, что возле Цветного бульвара закрылся ресторан «Зарница». Причина прекращения работы не указана.
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