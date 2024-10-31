На Тюмень надвигается опасная погода

Сильный ветер будет весь день 2 ноября
В Тюмени 2 ноября ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«На юге Тюменской области 2 ноября облачно. Ночью — осадки (преимущественно в виде мокрого снега), местами гололедные явления, отложение мокрого снега, ветер южный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура -4,+1», — сообщили в ведомстве.
Днем также ожидается мокрый снег. С порывами ветра до 13 метров в секунду.
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