31 октября 2024

На Тюмень надвигается опасная погода

В Тюмени 2 ноября ожидается мокрый снег и сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер будет весь день 2 ноября
Сильный ветер будет весь день 2 ноября Фото:

В Тюмени 2 ноября ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«На юге Тюменской области 2 ноября облачно. Ночью — осадки (преимущественно в виде мокрого снега), местами гололедные явления, отложение мокрого снега, ветер южный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура -4,+1», — сообщили в ведомстве.

Днем также ожидается мокрый снег. С порывами ветра до 13 метров в секунду.

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В Тюмени 2 ноября ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На юге Тюменской области 2 ноября облачно. Ночью — осадки (преимущественно в виде мокрого снега), местами гололедные явления, отложение мокрого снега, ветер южный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура -4,+1», — сообщили в ведомстве. Днем также ожидается мокрый снег. С порывами ветра до 13 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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