Superjob раскрыл, сколько компаний в Кургане заботятся о своих пенсионерах

Согласно новому исследованию сервиса SuperJob, каждая четвертая компания в Кургане предлагает своим сотрудникам пенсионный пакет, включающий различные льготы и выплаты после выхода на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob, которая провела опрос среди представителей кадровых служб предприятий и организаций региона.
«Выплаты и подарки к праздникам практикуют 15% предприятий. 13% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия», — сообщает SuperJob.
Кроме того, исследование подчеркивает, что некоторые компании предлагают также единовременные выплаты при выходе на пенсию (6%), ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров (5%). Некоторые компании позаботились о здоровье своих пенсионеров, предоставив им полис ДМС (4%) и компенсацию медицинских расходов (2%).
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