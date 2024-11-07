Superjob раскрыл, сколько компаний в Кургане заботятся о своих пенсионерах

Каждая четвертая курганская компания предлагает сотрудникам пенсионный пакет
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждая четвертая компания Кургана предоставляет пенсионный пакет с разными льготами и выплатами
Каждая четвертая компания Кургана предоставляет пенсионный пакет с разными льготами и выплатами Фото:

Согласно новому исследованию сервиса SuperJob, каждая четвертая компания в Кургане предлагает своим сотрудникам пенсионный пакет, включающий различные льготы и выплаты после выхода на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob, которая провела опрос среди представителей кадровых служб предприятий и организаций региона. 

«Выплаты и подарки к праздникам практикуют 15% предприятий. 13% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия», — сообщает SuperJob.

Кроме того, исследование подчеркивает, что некоторые компании предлагают также единовременные выплаты при выходе на пенсию (6%), ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров (5%). Некоторые компании позаботились о здоровье своих пенсионеров, предоставив им полис ДМС (4%) и компенсацию медицинских расходов (2%).

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Согласно новому исследованию сервиса SuperJob, каждая четвертая компания в Кургане предлагает своим сотрудникам пенсионный пакет, включающий различные льготы и выплаты после выхода на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob, которая провела опрос среди представителей кадровых служб предприятий и организаций региона.  «Выплаты и подарки к праздникам практикуют 15% предприятий. 13% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия», — сообщает SuperJob. Кроме того, исследование подчеркивает, что некоторые компании предлагают также единовременные выплаты при выходе на пенсию (6%), ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров (5%). Некоторые компании позаботились о здоровье своих пенсионеров, предоставив им полис ДМС (4%) и компенсацию медицинских расходов (2%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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