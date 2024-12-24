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02:42
РАН предупреждает о риске нефтезагрязнения у берегов Крыма
02:34
Курганцев зовут упаковывать игрушки в Екатеринбурге за 8 тысяч рублей в смену
02:22
Глава СК приказал проверить сообщения о рейдерских захватах квартир в Москве
Банки РФ понизили ставки по вкладам после решения ЦБ: как выгодно вложиться и не потерять деньги
02:19
«Конь не валялся»: Губерниев раскритиковал состояние комплекса «Снежинка» в Чайковском. Видео
02:09
Три человека погибли в ДТП на югорской «трассе смерти». Фото
01:32
В России запустили в пилотном режиме первый «военный маркетплейс»
Маты, сопли и поножовщина: как прошел 2024 год для губернаторов
01:16
В Курганской области потратят три миллиона рублей, чтобы узнать масштаб паводка 2025 года
1
01:04
Бастрыкин требует устроить проверку из-за отравления младенцев в Екатеринбурге
00:53
Кулеба: если Украину не примут в НАТО, она сама атакует РФ
Путин успокоил Рахмона из-за ужесточения требований к мигрантам в России
00:27
Рыбак похвастался уловом больших щук, которых поймал недалеко от Кургана. Фото
3
00:22
Актер Евгений Косырев попал в реанимацию из Театра Вахтангова перед спектаклем
1
00:19
Прогулка в темноте без светоотражателей закончилась для пермяка под колесами автомобиля
Под 2% годовых: где россияне могут позволить себе ипотеку в 2025 году
00:10
Челябинцам рассказали, когда сильный снег накроет регион. Скрин
00:09
В ХМАО открыли пять зимников и три ледовые переправы
00:05
Столичного кардиохирурга приговорили к колонии за финансирование ФБК*
6
Как США готовятся к Рождеству. Фоторепортаж
24 декабря 2024
23:44
«Найдена, жива!»: девочку из реабилитационного центра в Перми нашли через неделю
23:35
Как взять ипотеку в 2025 году. Инфографика
23:20
Кому сейчас выгодно брать ипотеку
Путин предупредил новые террористические угрозы из Афганистана
23:19
Губернатор Куйвашев поручил проверить места, где будут праздновать Новый год
23:15
Подрядчик не смог в срок отремонтировать мост по нацпроекту в Кургане
1
23:14
Посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений
1
Российские штурмовики уничтожили польских наемников, пивших чай: главное о спецоперации на 24 декабря
23:05
Сколько россияне сейчас отдают за ипотеку и от чего зависит платеж
23:01
Пермяки отправили тонны новогодних подарков детям ЛНР
22:50
Турбизнес в Анапе столкнулся с последствиями катастрофы в Черном море
Как живет Мария Захарова: автор поп-хитов и лицо российского МИДа
22:46
Почти за четверть миллиарда выставили на продажу челябинскую базу на Увильдах. Скрин
2
22:33
Новый год как бизнес: как маркетологи разных стран зарабатывают на празднике — в подкасте URA.RU
22:30
Мэр Тобольска Вагин передумал наряжаться Дедом Морозом на открытие главной елки
Губернатор ХМАО дал сигнал элитам о неизбежности перемен
22:20
Банки стали понижать ставки по вкладам после решения Центробанка
1
22:02
В Швейцарии рассказали о самой серьезной стратегической ошибке Украины
2
21:52
Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею»: что известно о новом фильме
1
В России снизятся цены на заказанные в интернете товары
21:45
Кадыров направил на СВО спецборт с добровольцами из Чечни
1
21:35
Ространснадзор: затонувшие танкеры нарушили правила захода в Черное море
4
21:25
В районе ЯНАО назначен новый прокурор, а мэру не хватает джаза: события дня
В Эйфелевой башне в Париже начался пожар: что известно об инциденте
21:22
Замдиректора «Роскосмоса» обвинили в получении взяток
2
21:20
Повышение зарплат первым лицам Екатеринбурга вызвало конфликт во власти, мэр ответил жестко
3
21:20
В Тюмени два микрорайона соединят дорогой
Правительство предотвратило рост цен на социально значимый продукт
21:19
В Минюст РФ поступила заявка на создание Международной ассоциации по фактчекингу
1
21:15
ХК «Трактор» победил казахстанский «Барыс» со счетом 5:3
1
21:13
«Молодая Гвардия», «Юнармия» и «Волонтерская Рота» объединились для подготовки к 80-летию Победы
«А мы туда ударим «Орешником» и «шизофрения и чушь»: самые яркие цитаты Путина в 2024 году
20:58
Министр Дегтярев исполнит новогоднее желание юного свердловчанина
20:57
В Швейцарии назвали причину сокрушительного успеха ВС РФ в Донбассе
2
20:57
«Елка желаний-2025»: как стать участником и что можно загадать
Запад обеспокоен желанием стран дружить с Путиным: с кем президент РФ говорил в 2024 году
20:56
В ХМАО осудят жителя, который зарезал друга и пошел спать
20:55
Организатор проституции и рост промышленности: главные новости Кургана за 24 декабря
1
20:48
Где в Перми расположены круглосуточные травмпункты. Инфографика
Кто такой экс-губернатор Курской области Смирнов, пробывший на посту всего 205 дней
20:45
Туристы определили лучшие базы отдыха на челябинских озерах
20:36
Адвокат рассказал, кто будет следить за бывшими зэками, вернувшимися с СВО
4
20:32
Тюменцы смогут бесплатно парковать машины на платных парковках по всему городу
Взрывы в районе ростовского аэропорта и ночные атаки ВСУ: карта СВО 24 декабря
20:20
Стрелков-Гиркин попросил выпустить его из тюрьмы
22
20:14
Глава СПЧ предложил осуществлять надзор над помилованными за участие в СВО
1
20:10
Украина получила первый миллиард долларов за счет замороженных активов России
11
«Очень большая катастрофа»: в Кремле ответили на вопрос URA.RU о введении ЧС на Кубани
20:10
Власти Екатеринбурга назвали срок, на который ледовый городок переехал в Исторический сквер
1
20:09
Скандал с огромной премией свердловскому мэру завершится отставкой, но не его. Фото
3
20:08
«В городе нет джаза — это непорядок»: мэр из ЯНАО намерен развивать музыкальную культуру. Видео
Чем вызван запрет майнинга в России: полный список регионов и мнения экспертов
20:01
На трассе из Кургана в Тюмень КАМАЗ насмерть сбил пешехода, введен реверс
20:01
Как проведет Новый год семья лотерейных миллиардеров из Тюмени
19:52
Вице-мэр Екатеринбурга заявил о повышении зарплат учителей
1
19:52
Депутаты заксобрания ЯНАО приготовили подарок спикеру гордумы на день рождения
19:51
В автобусах Ноябрьска появились валидаторы
19:46
В Петербурге задержан следователь следственного управления МВД
5
19:43
Первый франчайзинговые магазины «Пятерочки» появились в Воркуте
1
19:38
Доллар резко упал ниже 100 рублей. Скрин
7
19:36
Двое пермяков незаконно срубили деревьев на 124 млн рублей
2
19:30
Курганцы опасаются за свою жизнь из-за проблем с электричеством в доме. Видео
1
19:29
В Тюмени бизнесмена «обули» на более чем 10 миллионов рублей
19:25
Обращение губернатора ХМАО к жителям: ключевые заявления главы региона
3
19:23
Бродячие собаки в Салехарде прячутся от службы отлова во дворах жителей
1
19:19
Путин наградил гендиректора Эрмитажа орденом
19:11
В Тюмени определились с компанией, которая проведет КРТ в Антипино
19:04
Топ новогодних елок в ХМАО. Фото
19:00
Берлин не пустил немцев к Лаврову
3
19:00
День святого Спиридона Тримифунтского: что можно и нельзя делать
19:00
На хлеб не намажешь: в Тюмени взлетели цены на сливочное масло
2
18:57
Любители зимней рыбалки из Тюменской области поделились своими секретными местами: карта URA.RU
18:54
А как у них: чем отличаются католическое и православное Рождество
3
18:53
Стреляем из Glock и идем на «Вороваек»: как нескучно провести праздники в Екатеринбурге
18:52
Школьники из Екатеринбурга создали термоядерный реактор
3
18:49
В Нижневартовске перенесли открытие самого большого ледового катка
18:47
В челябинской деревне отказались закрывать аварийную школу
1
18:47
Путин исполнил желание девочки из Белгородской области
18:43
В Тюменской области назначат омбудсмена для защиты технологического прорыва
18:41
Главные стройки Ямала в 2024 году: в регионе открыто 17 социальных объектов
18:34
В Челябинске на северо-западе построят новую дорогу. Карта
2
18:31
В загадочной смерти младенца в Челябинске обвинили его дядю
1
18:30
В санатории, который развивает бывший мэр Кургана Ситникова, похвастались открытым алкогольным баром
15
18:29
Курганский бизнесмен запустит проект, о котором горожане мечтали с 2015 года. Карта
7
18:27
Сбежавший из России журналист Колезев* попал под новое уголовное дело
18:27
Челябинский губернатор Текслер принял участие в сессии развития «Почты России»
18:20
Пермский завод погасит облигации на 785 млн рублей
18:18
Reuters: Индия ищет замену российской нефти
6
18:17
Власти ХМАО создают региональный аналог Госсовета
3
18:17
Полиция закрыла массажный салон Кургана из-за подозрений в проституции. Видео
4
18:17
VR-очки и яндекс станция: омбудсмен ЯНАО исполнил желания детей Донбасса
18:15
Путин запретил госрегистрацию юрлиц, связанных с иностранцами в Донбассе
1
18:14
В Тюмени попрошайки требуют, чтобы им купили новогодние деликатесы
8
18:11
Челябинск встал в девятибалльные пробки вечером 24 декабря. Скрин
18:11
В Екатеринбурге скрутили парня, пытавшегося зажечь фейерверк в ТЦ «Мегаполис». Видео
2
18:10
Песни про Ямал увековечат на виниловом носителе
18:10
Суд отказался признать выборы мэра Нефтеюганска незаконными
18:10
В свердловском минздраве опровергли дефицит медиков скорой помощи
1
18:08
Компания Пригожина «Конкорд-М» сменила владельца
18:05
В ХМАО идут 20-градусные морозы
2
18:04
Власти готовят проект для строительства новой ливневой канализации в Челябинске. Карта
18:00
Сколько россиян заключили контракты со ВС РФ за 2024 год
18:00
WP: Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора России
1
18:00
Текслер назначил своих представителей на выборах мэра Карабаша
18:00
Какие фильмы смотрят курганские политики, когда им становится грустно
2
18:00
Тюменские власти запускают процесс агломерации
1
18:00
«Вместо оливье — пельмени»: пермский студент из Китая сравнил новогодние обычаи стран. Видео
17:58
Прокурор Краснокамска через суд требует уволить главу округа Быкариза
17:52
Энергетики улучшили сети электроснабжения поселка Приобье
4
17:52
В академии МВД в Нижнем Новгороде рассказали о ЧП с беспилотником
17:51
Власти Екатеринбурга запретят продажу алкоголя в новогодние праздники
1
17:50
Что подарить другу и подруге на Новый год: 20 оригинальных идей
17:41
Чиновники ЯНАО отказали в соцвыплате ветерану боевых действий
1
17:40
На курганской «Рублевке» пропали два брата
17:38
Потребителям пяти регионов УрФО установили свыше 70 тысяч курганских счетчиков
2
17:37
Из любимца москвичей жирафа Самсона сделали чучело
17:34
Петербургского полковника обвиняют в третьем убийстве
17:32
В Екатеринбурге силовики устроили облаву на тысячу мигрантов. Фото
4
17:30
В Челябинске продажи советских елочных игрушек за месяц выросли на треть. Фото
17:30
Иногородний спа-центр заходит в Курган: URA.RU проверило, где выгоднее записаться на массаж
17:27
На Ямале подросток угнал машину
17:26
Уехавший на СВО свердловский политтехнолог сделал подарок курганскому снайперу
17:23
Bild: в Париже загорелась Эйфелева башня
12
17:23
Выбираем белое вино на Новый год: рейтинг от «Роскачества» и советы сомелье
4
17:19
В главном ТЦ Екатеринбурга искусственные елки продают за десятки тысяч рублей. Фото
17:15
Чиновники отдали губернаторские премии курганским бойцам СВО. Инсайд
6
17:12
В Тюменской области похоронят погибшего на СВО военного
17:11
Книга про Екатеринбург 90-х экс-соратника Ройзмана* вызвала ажиотаж
4
17:09
Свердловские энергетики рассказали о восстановлении инфраструктуры ДНР
3
17:04
Зеленский заявил, что предлагал Фицо деньги
3
17:00
Дети зарубленного топором следователя в Перми пытались спасти отца
1
17:00
Челябинское правительство требует с муниципального перевозчика 287 миллионов
16:59
Сладость или гадость: что скрывают коробки с новогодними подарками из тюменских магазинов
16:58
Ямальцы смогут наблюдать черную луну в новогоднюю ночь
16:58
Жителей Мегиона возмутил вид главного ледового городка. Фото
16:55
В Тюмени женщина погибла, выпав из окна. Видео
2
16:50
Челябинские работодатели стали вдвое чаще предлагать работникам бонусы
16:50
Пермский собственник затонувшего в Черном море танкера займется его подъемом
3
16:48
Бастрыкин затребовал отчет об уголовном деле после жалоб жителей авариек в ХМАО
16:45
Самый прибыльный завод завершил стройку нового спорткомплекса в Кургане
7
16:44
В районах Тюменской области модернизируют системы теплоснабжения
4
16:44
В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант
2
16:44
Владелец электрокара от Илона Маска паркует его на газонах в Екатеринбурге. Фото
3
16:41
Под Тюменью самодельный транспорт убил своего создателя. Фото
2
16:41
Чем удивит новый «Последний богатырь: Наследие»: сага вернулась в формате сериала
5
16:37
The Independent: Финляндия мобилизует сотни тысяч солдат из-за страха перед РФ
6
16:34
Матвиенко: Россия готова к компромиссам на переговорах с Украиной
3
16:33
Тренер Воробьев начал готовить курганский ХК «Зауралье» к супердерби против «Рубина». Фото
16:31
В Тобольске подростков отправили в СИЗО за совершенный теракт
1
16:30
Курганский депутат отдал 1,5 миллиона рублей на ремонт медпункта
7
16:26
Курганский врач назвала три супер-упражнения против деменции
2
16:25
Матвиенко: переговоры о мире на Украине начнутся в 2025 году
2
16:25
В трех регионах России разрешили получать госуслуги без паспорта
1
16:25
В центре Перми гастробар продают по цене комнаты в общежитии
16:24
Водителю маршрутки, вылетевшей на тротуар в Челябинске, объявили благодарность. Видео
10
16:23
В Салехарде сбили ребенка возле остановки
16:22
Жители ХМАО бросились скупать дорогущие советские игрушки на Новый год
16:20
Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии
16:18
В ХМАО выступит любимая группа Путина
1
16:15
Зеленые не только елки: перед Новым годом на деревьях Кургана распустились почки. Фото
4
16:14
The Independent: НАТО не готово к войне с Россией
2
16:09
В Госдуме выразили мнение о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году
4
16:08
В Госдуме хотят увеличить время перерыва на работе для кормления детей
16:04
Сотни ямальских детей улучшили зрение благодаря новому аппарату
16:03
Лидия Федосеева-Шукшина назвала причину смерти Фрейи Зильбер
16:01
Никаких бутербродов: в Тюмени за месяц больше всего подорожали масло, сыр и хлеб
3
16:01
В Эстонии признали половину территорий Украины за Россией
10
15:59
Чтобы все смеялись и хлопали: 25 новогодних поздравлений для коллег
1
15:59
Россельхознадзор предупредил о фальсифицированном твороге
5
15:55
Полиция раскрыла поджигателя отделения Сбера на улице Мира в Перми
1
15:55
Новый год с огоньком: как запустить фейерверк без риска для жизни
15:50
Банки стали доверять тюменцам меньше денег
15:48
В пул застройщиков, выполняющих госпрограмму в Кургане, вошел новый игрок
4
15:46
Мошенники используют новую схему обмана жителей ХМАО
1
15:45
Президентский фонд профинансирует пермские проекты почти на 100 млн рублей
15:44
Куратор Азербайджана из ФСБ задержан в Екатеринбурге
3
15:42
Мэр Екатеринбурга анонсировал строительство кампуса Горного университета
3
15:41
В Нижневартовске за руль автобусов сядут Деды Морозы. Фото
1
15:40
Корреспондента URA.RU отметили в Москве высокой наградой за материал о пермских детях
15:40
Бывший уральский полпред на камеру поел шпроты, которыми отравились свердловчанки. Видео
3
15:36
В гараже под снос нашли столетний памятник с могилы умершей при родах тюменки
15:34
«Уральские авиалинии» запустили продажу авиабилетов со скидками
2
15:31
Пермяков поздравляют с Новым годом в трамваях. Видео
15:30
Разработчик поезда на магнитной подушке проиграл суд центру Роскосмоса из Миасса
15:27
Суд вынес приговор педофилу из ХМАО, изнасиловавшему падчерицу
15:27
Пермскому оборонному заводу продлили срок расширения производства
15:24
Золотая икра: в Тюмени резко подорожал любимый новогодний деликатес
3
15:23
В деле о взятке свердловского экс-мэра замешан статусный азербайджанец
15:22
Госэкспертиза одобрила строительство нового отеля на челябинском курорте
1
15:21
Куйвашев объявил об уникальной выставке в Азербайджане. Фото
3
15:19
Погибший при освобождении Авдеевки пожарный из ЯНАО удостоен госнаграды. Фото
15:18
Уральский полпред Жога дал ряд поручений, связанных с Челябинской областью
15:16
ФСБ опубликовала видео задержания сотрудника секретного предприятия
1
15:15
Губернатор Камчатки объяснил, почему сильно подорожала икра
7
15:14
Экс-губернатора Курской области вызвали на допрос
41
15:10
Судья из Иваново Малышкин возглавит Седьмой кассационный суд в Челябинске
15:04
Тюменские застройщики стали финалистами престижной федеральной премии
15:03
Каким специалистам в ЯНАО стали чаще доплачивать проценты к окладу
15:01
The Times: премьер Британии Стармер намекнул на отправку войск на Украину
5
15:01
Курганские студенты рассказали, за что получили по миллиону рублей и как потратят деньги
5
15:01
Билеты на новогодние вечеринки в Екатеринбурге стоят как аренда «однушки». Скрин
15:00
Продюсер Горенбург получил три президентских гранта, как и десяток других команд
1
14:58
В ЯНАО ребенок управлял снегокатом с мотором, езда на котором разрешается с 16 лет. Видео
14:57
Кухарук предложил создать в ХМАО должность омбудсмена для аборигенов
5
14:55
Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за бродячих собак в Александровске
1
14:51
Песков раскрыл, почему Россия и Украина не ведут переговоры
14:40
Лазаревой* грозит большой срок в России за оправдание терроризма
8
14:37
Челябинских малышей обучили навыкам первой помощи
1
14:37
Свердловский экс-мэр задержан за взятку в 10 млн сотруднику ФСБ
3
14:34
В ГАИ раскрыли, где можно безнаказанно устраивать гонки в Тюмени
1
14:33
Роспотребнадзор завершил анализ проб воды на Кубани после разлива мазута
2
14:32
Больницы Тюмени перейдут на новогодний график работы
14:30
В ХМАО подорожает проезд в общественном транспорте с нового года
14:25
ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам ВСУ
1
14:25
Топ-35 смешных поздравлений с Новым годом: для друзей, семьи и второй половинки
3
14:24
Застройщика в ЯНАО привлекли к ответственности за грязь, вывозимую со стройки
1
14:21
В Челябинске пересмотрели приговор по делу об убийстве из-за ночного шума
1
14:19
Орбан назвал Путина честным партнером
14:18
Текслер дал спецуказание по проведению детских новогодних праздников в Челябинской области
14:17
Тюменские власти объяснили, для кого купили «трешку» за 25 миллионов рублей
2
14:15
Главная клубная площадка Екатеринбурга объявила о громком привозе иностранной группы
2
14:14
Китайские мандарины не смогли провезти через Курганскую область. Фото
1
14:14
МИД назвал причину затопления российского судна в Средиземном море
4
14:13
Пермяков предупредили об опасной красной икре, изготовленной заводом-призраком
1
14:10
В Перми в новом зоопарке достроили вольеры для волков, медведей и кота
14:07
Два подростка из Тобольска обвиняются в совершении теракта. Видео
14:06
В Екатеринбурге снизят цены на проездные
7
14:04
В Челябинске арендные квартиры под Новый год подорожали в полтора раза
2
13:58
В Челябинской области ищут главврача стоматологии на зарплату в полмиллиона
1
13:57
Челябинским инвалидам выплатят компенсации за невыданные подгузники
13:55
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса «Авангард»
2
13:53
Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» подозревается в убийстве возлюбленной
13:50
Работника режимного предприятия задержали за шпионаж для спецслужб Украины
13:49
Силовики начали отлавливать нетрезвых тюменцев возле баров и ресторанов
13:46
Курганские археологи изучают останки людей кротовской культуры. Фото
13:45
Суд пересмотрит спор мэрии Кургана и перевозчика об отмене маршрута №309
3
13:42
В Петербурге школьница умерла от отравления водкой
4
13:40
Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже
13:40
Shot: российских водителей начали массово штрафовать за новогодние украшения
10
13:39
Мэр подтвердил снос самого страшного небоскреба Екатеринбурга
9
13:39
«У меня муж из ФСБ!»: кадры из бассейна в Тобольске, где дети массово отравились хлоркой
3
13:36
Топ-10 самых богатых бизнесменов Курганской области
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