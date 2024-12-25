25 декабря 2024

SANA: сторонники Асада устроили засаду в Тартусе

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МВД Сирии заявило о гибели 14 сотрудников в столкновениях с силами администрации Асада
МВД Сирии заявило о гибели 14 сотрудников в столкновениях с силами администрации Асада Фото:

МВД временного правительства Сирии сообщило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса. Инцидент произошел в результате засады, которую устроили сторонники бывшего лидера страны Башара Асада.

«Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности», — заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдеррахман. Его слова передает сирийское новостное агентство SANA.

8 декабря представители сирийской оппозиции в эфире телевидения заявили о том, что президент Сирии Асад был свергнут. В тот же день МИД России сообщило, что Асад принял решение уйти в отставку и покинул территорию Сирии, напоминает RT. В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией 19 декабря, президент Владимир Путин объявил о планах России использовать свои военные базы в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению этой страны. Однако, как отметил президент, Москва еще не определилась, будет ли она сохранять свои базы в Сирии в долгосрочной перспективе, передает «Царьград». Решение по этому вопросу будет приниматься в зависимости от того, насколько интересы России будут совпадать с направлениями политики нового сирийского руководства, пришедшего к власти после свержения Асада.

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МВД временного правительства Сирии сообщило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса. Инцидент произошел в результате засады, которую устроили сторонники бывшего лидера страны Башара Асада. «Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности», — заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдеррахман. Его слова передает сирийское новостное агентство SANA. 8 декабря представители сирийской оппозиции в эфире телевидения заявили о том, что президент Сирии Асад был свергнут. В тот же день МИД России сообщило, что Асад принял решение уйти в отставку и покинул территорию Сирии, напоминает RT. В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией 19 декабря, президент Владимир Путин объявил о планах России использовать свои военные базы в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению этой страны. Однако, как отметил президент, Москва еще не определилась, будет ли она сохранять свои базы в Сирии в долгосрочной перспективе, передает «Царьград». Решение по этому вопросу будет приниматься в зависимости от того, насколько интересы России будут совпадать с направлениями политики нового сирийского руководства, пришедшего к власти после свержения Асада.
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