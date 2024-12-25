Al Modon: Ирану выставят счет за поддержку Асада

Новое правительство Сирии намерено обратиться в международные судебные инстанции с требованием к Ирану выплатить компенсацию в размере 300 млрд долларов за поддержку бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает арабский информационный портал Al Modon, ссылаясь на источник в сирийском правительстве.
«Новая администрация работает над подготовкой меморандума, который включает в себя требование к Ирану выплатить 300 млрд долларов компенсации за <…> политику по отношению к сирийцам и сирийской инфраструктуре», — говорится в материале Al Modon. По мнению Дамаска, Иран совершал преступные и произвольные действия, ущемляя интересы сирийцев и игнорируя потребности повстанцев во время конфликта.
По информации, опубликованной The Washington Post и основанной на данных западных спецслужб, турецкое правительство прилагало усилия, чтобы убедить Россию прекратить поддерживать Башара Асада, бывшего президента Сирии, до его потери власти в стране, передает RT. Из публикации следует, что Турция настаивала на том, чтобы Россия не проводила военные операции против оппонентов Асада. Такие действия могли бы вызвать негативную реакцию нового сирийского правительства по отношению к Москве.
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