Женщины старше 35 лет стали рожать в два раза чаще

Число детей, родившихся у женщин в возрасте 35+, за 10 лет возросло двукратно. На эту возрастную группу сейчас приходится около 23% всех детей. Об этом URA.RU рассказала старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья Елена Чурилова.
Ранее Минздрав опубликовал письмо, в котором говорится, что оптимальным временем для беременности и рождения детей является возраст от 18 до 35 лет. При этом, по данным Росстата, в прошлом году у женщин в возрасте 35 лет и старше родились 311126 детей. Из них почти 38 тысяч появилось у мам за 40. В основном после 35 родители решаются на появление вторых либо третьих детей, но бывают и исключения. Так, в 2023 году в 40 лет впервые стали мамами 3300 женщин, в 45 лет — 360.
«В 2022 году число детей у матерей 35 лет и старше составило 301 269, то есть 23,1% от общего числа родившихся. Доля таких детей возросла двукратно за 10 лет: в 2012 году 11,7% детей родились у матерей 35 лет и старше», — говорит демограф.
По ее словам, вклад женщин старше 35 в общую рождаемость в России стал расти еще в середине 1990-х, когда появился тренд на более позднее появление детей. «В 1994-м был минимум — 4,6%, в 2008 году вклад матерей 35+ в суммарный коэффициент рождаемости составил уже 10,1%. По итогам 2023 года этот вклад составляет 17,4%, и ожидать его снижения не приходится», — говорит эксперт.
Комментируя рекомендации Минздрава, демограф Елена Чурилова говорит, что с возрастом снижается вероятность успешного зачатия, также становится сложнее выносить и родить ребенка. Кроме того, с возрастом растет риск врожденных хромосомных аномалий у плода, беременности чаще прерываются сами по себе.
«Еще один неочевидный для большинства женщин фактор связан с тем, что вероятность мертворождения или смерти новорожденного в течение первого года жизни выше у матерей после 30 лет, — говорит собеседница агентства. — С точки зрения минимального риска по этому показателю оптимальный возраст матери — 23-26 лет».
«Минздрав отвечает за здоровье. И с точки зрения здоровья, его рекомендации рожать детей с 18 до 35 очень разумные. Но есть еще социальные аспекты, которые просто не входят в сферу интересов министерства», — считает руководитель Союза поддержки материнства Любовь Осиленкер.
По ее словам, современные женщины предпочитают сначала сосредоточиться на вопросах, которые сложно делать с младенцем на руках: выучиться, получить профессию, стать финансово независимой. «Конечно, это сложно осуществить, если ты в 18 лет родила ребенка, — говорит Осиленкер. — Поэтому не стоит ориентироваться только на рекомендации Минздрава, если вас интересуют какие-нибудь вопросы, кроме чисто биологического выживания».
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