В полиции Екатеринбурга раздают гигантские новогодние премии

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Под праздник полицейские получит по 200-300 тысяч Фото:

Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу и городских отделов полиции перед Новым годом получат премии в 250-300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, все из-за жесткого кадрового дефицита, создающего излишки в фонде оплаты труда, которые можно распределить.

«Руководители получат по 300 тысяч, многие другие — по 250 тысяч [рублей]. До вычета 13-процентного налога. Все сотрудники разделены на четыре категории, кого в какую отнести, решает начальство», — передал собеседник. В областной полиции, где дефицит поменьше, — премии чуть скромнее, 180-200 тысяч рублей, добавил он.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу полиции города. Ответ ожидается.

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Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу и городских отделов полиции перед Новым годом получат премии в 250-300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, все из-за жесткого кадрового дефицита, создающего излишки в фонде оплаты труда, которые можно распределить. «Руководители получат по 300 тысяч, многие другие — по 250 тысяч [рублей]. До вычета 13-процентного налога. Все сотрудники разделены на четыре категории, кого в какую отнести, решает начальство», — передал собеседник. В областной полиции, где дефицит поменьше, — премии чуть скромнее, 180-200 тысяч рублей, добавил он. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу полиции города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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