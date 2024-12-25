В полиции Екатеринбурга раздают гигантские новогодние премии

25 декабря 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Под праздник полицейские получит по 200-300 тысяч Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу и городских отделов полиции перед Новым годом получат премии в 250-300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, все из-за жесткого кадрового дефицита, создающего излишки в фонде оплаты труда, которые можно распределить. «Руководители получат по 300 тысяч, многие другие — по 250 тысяч [рублей]. До вычета 13-процентного налога. Все сотрудники разделены на четыре категории, кого в какую отнести, решает начальство», — передал собеседник. В областной полиции, где дефицит поменьше, — премии чуть скромнее, 180-200 тысяч рублей, добавил он. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу полиции города. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу и городских отделов полиции перед Новым годом получат премии в 250-300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, все из-за жесткого кадрового дефицита, создающего излишки в фонде оплаты труда, которые можно распределить. «Руководители получат по 300 тысяч, многие другие — по 250 тысяч [рублей]. До вычета 13-процентного налога. Все сотрудники разделены на четыре категории, кого в какую отнести, решает начальство», — передал собеседник. В областной полиции, где дефицит поменьше, — премии чуть скромнее, 180-200 тысяч рублей, добавил он. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу полиции города. Ответ ожидается.