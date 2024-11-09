09 ноября 2024
08 ноября 2024

«Завораживающая красота»: мэра из ЯНАО впечатлило северное сияние

Глава Лабытнанги Марина Трескова восхитилась северным сиянием
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние в небе над Харпом впечатлило Марину Трескову
Северное сияние в небе над Харпом впечатлило Марину Трескову Фото:

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) восхитилась северным сиянием в небе над Харпом. Снимки редкого природного явления она опубликовала в социальных сетях. 

«Завораживающая красота в небе над Харпом», — написала Трескова в своем telegram-канале. Снимками северного сияния с ней поделилась одна из местных жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в небе над столицей ЯНАО раскинулось северное сияние. Кадрами редкого природного явления делились в социальных сетях очевидцы и даже мэр Алексей Титовский. 

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Глава города Лабытнанги (ЯНАО) восхитилась северным сиянием в небе над Харпом. Снимки редкого природного явления она опубликовала в социальных сетях.  «Завораживающая красота в небе над Харпом», — написала Трескова в своем telegram-канале. Снимками северного сияния с ней поделилась одна из местных жителей. Ранее URA.RU сообщало, что в небе над столицей ЯНАО раскинулось северное сияние. Кадрами редкого природного явления делились в социальных сетях очевидцы и даже мэр Алексей Титовский. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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