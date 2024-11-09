«Завораживающая красота»: мэра из ЯНАО впечатлило северное сияние

Северное сияние в небе над Харпом впечатлило Марину Трескову
Глава города Лабытнанги (ЯНАО) восхитилась северным сиянием в небе над Харпом. Снимки редкого природного явления она опубликовала в социальных сетях.
«Завораживающая красота в небе над Харпом», — написала Трескова в своем telegram-канале. Снимками северного сияния с ней поделилась одна из местных жителей.
Ранее URA.RU сообщало, что в небе над столицей ЯНАО раскинулось северное сияние. Кадрами редкого природного явления делились в социальных сетях очевидцы и даже мэр Алексей Титовский.
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