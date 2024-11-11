11 ноября 2024

В Тюмени бесплатно выступит популярный рэпер

В Тюмени на посвящении в первокурсники выступит рэпер Konfuz
© Служба новостей «URA.RU»
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Для тюменской молодежи на посвящении в первокурсники выступит Konfuz
Для тюменской молодежи на посвящении в первокурсники выступит Konfuz Фото:

Рэпер Konfuz станет хэдлайнером «Областного посвящения в первокурсники — 2024», которое пройдет в Тюмени 24 ноября. Об этом сообщают организаторы.

«До 23 ноября проходит регистрация заявок на „Областное посвящение в первокурсники — 2024“. Оно пройдет 24 ноября, вечером перед студентами выступит рэпер Konfuz», — сообщают организаторы.

Принять участие в событии могут студенты всех вузов и колледжей любого курса Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В программе — квест по молодежным пространствам, лекции, треки от кавер-групп и выступление артистов.

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Рэпер Konfuz станет хэдлайнером «Областного посвящения в первокурсники — 2024», которое пройдет в Тюмени 24 ноября. Об этом сообщают организаторы. «До 23 ноября проходит регистрация заявок на „Областное посвящение в первокурсники — 2024“. Оно пройдет 24 ноября, вечером перед студентами выступит рэпер Konfuz», — сообщают организаторы. Принять участие в событии могут студенты всех вузов и колледжей любого курса Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В программе — квест по молодежным пространствам, лекции, треки от кавер-групп и выступление артистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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