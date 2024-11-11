В Тюмени бесплатно выступит популярный рэпер

Для тюменской молодежи на посвящении в первокурсники выступит Konfuz
Рэпер Konfuz станет хэдлайнером «Областного посвящения в первокурсники — 2024», которое пройдет в Тюмени 24 ноября. Об этом сообщают организаторы.
«До 23 ноября проходит регистрация заявок на „Областное посвящение в первокурсники — 2024“. Оно пройдет 24 ноября, вечером перед студентами выступит рэпер Konfuz», — сообщают организаторы.
Принять участие в событии могут студенты всех вузов и колледжей любого курса Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В программе — квест по молодежным пространствам, лекции, треки от кавер-групп и выступление артистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!