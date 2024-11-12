В Екатеринбурге неизвестный поджег общежитие, люди спасались через окна. Фото

13 ноября 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

У жителей не получалось выйти в подъезд, они выбирались через окна (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 12 ноября на улице Умельцев, 7 неизвестный поджег шину прямо под дверью комнаты в общежитии. Дым распространился до седьмого этажа, людям пришлось эвакуироваться через окна, сообщил читатель URA.RU. «В общаге на улице Умельцев, 7 кто-то поджег шину на первом этаже прямо под дверью комнаты №3. Когда прибыли пожарные, дым валил уже с седьмого этажа. Люди, у которых не было решеток на окнах, выбирались через окна, в подъезд нереально было выйти», — рассказал очевидец. По словам читателя, в подъезде стоит сильный запах бензина, шину подожгли намеренно. Женщина, под чьей дверью произошел поджог, в этот момент спала. Выбраться из комнаты самостоятельно у нее не получилось, так как на окне стояла решетка, ей помогли спасатели. В здании находилось 37 человек, семь из которых дети. На вызов прибыло 16 спасателей и шесть спецмашин. Ранее URA.RU рассказало, как в Екатеринбурге 7 ноября вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3. Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей. На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин. ИА «Ночные новости» ИА «Ночные новости» ИА «Ночные новости» ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 12 ноября на улице Умельцев, 7 неизвестный поджег шину прямо под дверью комнаты в общежитии. Дым распространился до седьмого этажа, людям пришлось эвакуироваться через окна, сообщил читатель URA.RU. «В общаге на улице Умельцев, 7 кто-то поджег шину на первом этаже прямо под дверью комнаты №3. Когда прибыли пожарные, дым валил уже с седьмого этажа. Люди, у которых не было решеток на окнах, выбирались через окна, в подъезд нереально было выйти», — рассказал очевидец. По словам читателя, в подъезде стоит сильный запах бензина, шину подожгли намеренно. Женщина, под чьей дверью произошел поджог, в этот момент спала. Выбраться из комнаты самостоятельно у нее не получилось, так как на окне стояла решетка, ей помогли спасатели. В здании находилось 37 человек, семь из которых дети. На вызов прибыло 16 спасателей и шесть спецмашин. Ранее URA.RU рассказало, как в Екатеринбурге 7 ноября вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3. Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей. На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин.