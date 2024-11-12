12 ноября 2024

В Екатеринбурге неизвестный поджег общежитие, люди спасались через окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург , дым, пепелище, сгоревший дом, окно, последствие пожара
У жителей не получалось выйти в подъезд, они выбирались через окна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 12 ноября на улице Умельцев, 7 неизвестный поджег шину прямо под дверью комнаты в общежитии. Дым распространился до седьмого этажа, людям пришлось эвакуироваться через окна, сообщил читатель URA.RU.

«В общаге на улице Умельцев, 7 кто-то поджег шину на первом этаже прямо под дверью комнаты №3. Когда прибыли пожарные, дым валил уже с седьмого этажа. Люди, у которых не было решеток на окнах, выбирались через окна, в подъезд нереально было выйти», — рассказал очевидец.

По словам читателя, в подъезде стоит сильный запах бензина, шину подожгли намеренно. Женщина, под чьей дверью произошел поджог, в этот момент спала. Выбраться из комнаты самостоятельно у нее не получилось, так как на окне стояла решетка, ей помогли спасатели. В здании находилось 37 человек, семь из которых дети. На вызов прибыло 16 спасателей и шесть спецмашин.

Ранее URA.RU рассказало, как в Екатеринбурге 7 ноября вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3. Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей. На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин.

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В Екатеринбурге вечером 12 ноября на улице Умельцев, 7 неизвестный поджег шину прямо под дверью комнаты в общежитии. Дым распространился до седьмого этажа, людям пришлось эвакуироваться через окна, сообщил читатель URA.RU. «В общаге на улице Умельцев, 7 кто-то поджег шину на первом этаже прямо под дверью комнаты №3. Когда прибыли пожарные, дым валил уже с седьмого этажа. Люди, у которых не было решеток на окнах, выбирались через окна, в подъезд нереально было выйти», — рассказал очевидец. По словам читателя, в подъезде стоит сильный запах бензина, шину подожгли намеренно. Женщина, под чьей дверью произошел поджог, в этот момент спала. Выбраться из комнаты самостоятельно у нее не получилось, так как на окне стояла решетка, ей помогли спасатели. В здании находилось 37 человек, семь из которых дети. На вызов прибыло 16 спасателей и шесть спецмашин. Ранее URA.RU рассказало, как в Екатеринбурге 7 ноября вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3. Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей. На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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