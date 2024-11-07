В Екатеринбурге вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3 (жилой район Уралмаш). Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 22:04 в пожарную охрану поступило о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица 40-летия Октября. В подвале муниципального многоквартирного дома коридорного типа горит электропроводка. Пожарные проводят эвакуацию жителей. Эвакуированы 70 человек из них 20 детей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин. В ведомстве добавили, что тушение пожара осложнено тем, что электропроводка еще не обесточена.
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