В Екатеринбурге вспыхнула пятиэтажка, эвакуировали почти 100 жильцов. Фото

В Екатеринбурге загорелась проводка в пятиэтажке, эвакуировали 70 человек
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Эвакуация отеля "Гранд авеню". Якобы бомба. Екатеринбург, мчс, дпс, спт екатеринбург, реанимация, офпс, пожарная машина
На месте пожара 24 специалиста и восемь спецмашин (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3 (жилой район Уралмаш). Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 22:04 в пожарную охрану поступило о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица 40-летия Октября. В подвале муниципального многоквартирного дома коридорного типа горит электропроводка. Пожарные проводят эвакуацию жителей. Эвакуированы 70 человек из них 20 детей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин. В ведомстве добавили, что тушение пожара осложнено тем, что электропроводка еще не обесточена.

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В Екатеринбурге вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3 (жилой район Уралмаш). Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:04 в пожарную охрану поступило о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица 40-летия Октября. В подвале муниципального многоквартирного дома коридорного типа горит электропроводка. Пожарные проводят эвакуацию жителей. Эвакуированы 70 человек из них 20 детей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин. В ведомстве добавили, что тушение пожара осложнено тем, что электропроводка еще не обесточена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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