В Екатеринбурге вспыхнула пятиэтажка, эвакуировали почти 100 жильцов. Фото

В Екатеринбурге загорелась проводка в пятиэтажке, эвакуировали 70 человек

07 ноября 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

На месте пожара 24 специалиста и восемь спецмашин (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3 (жилой район Уралмаш). Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:04 в пожарную охрану поступило о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица 40-летия Октября. В подвале муниципального многоквартирного дома коридорного типа горит электропроводка. Пожарные проводят эвакуацию жителей. Эвакуированы 70 человек из них 20 детей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин. В ведомстве добавили, что тушение пожара осложнено тем, что электропроводка еще не обесточена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вспыхнула проводка в подвале пятиэтажного дома на улице 40-летия Октября, 3 (жилой район Уралмаш). Эвакуировали 70 жильцов, включая 20 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:04 в пожарную охрану поступило о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица 40-летия Октября. В подвале муниципального многоквартирного дома коридорного типа горит электропроводка. Пожарные проводят эвакуацию жителей. Эвакуированы 70 человек из них 20 детей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. На место происшествия прибыло 24 специалиста и восемь спецмашин. В ведомстве добавили, что тушение пожара осложнено тем, что электропроводка еще не обесточена.