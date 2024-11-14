В Тюмени 9 дней не могут найти пропавшую молодую девушку. Фото

В Тюмени с 5 ноября разыскивают исчезнувшую Веру Афанащенко
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Тюменка пропала 5 ноября и все еще не найдена (архивное фото)
Тюменка пропала 5 ноября и все еще не найдена (архивное фото) Фото:

В Тюмени с 5 ноября разыскивают пропавшую 23-летнюю Веру Афанащенко. Ориентировку на девушку разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

«Внимание, помогите найти человека! Вера Афанащенко, 23 года. С 5 ноября ее местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики.

Девушка была одета в красную куртку, серые шапку и шарф. Ее рост 167 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие. Пропала тюменка в Восточном районе. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Ориентировка на пропавшую тюменку
Ориентировка на пропавшую тюменку
Фото:

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В Тюмени с 5 ноября разыскивают пропавшую 23-летнюю Веру Афанащенко. Ориентировку на девушку разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области. «Внимание, помогите найти человека! Вера Афанащенко, 23 года. С 5 ноября ее местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики. Девушка была одета в красную куртку, серые шапку и шарф. Ее рост 167 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие. Пропала тюменка в Восточном районе. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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