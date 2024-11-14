Тюменка пропала 5 ноября и все еще не найдена (архивное фото)
В Тюмени с 5 ноября разыскивают пропавшую 23-летнюю Веру Афанащенко. Ориентировку на девушку разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.
«Внимание, помогите найти человека! Вера Афанащенко, 23 года. С 5 ноября ее местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики.
Девушка была одета в красную куртку, серые шапку и шарф. Ее рост 167 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие. Пропала тюменка в Восточном районе. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
Ориентировка на пропавшую тюменку
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