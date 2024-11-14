В Европе пришли в ужас от мысли, что огонь на Украине прекратится

Европейские военные выразили обеспокоенность по поводу возможного прекращения огня на Украине, которое может усилить позиции Москвы и создать угрозы для безопасности Европы. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что это также может позволить России вернуться к границам с НАТО. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.
«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы, либо в будущем начать новое наступление на Украине, либо высвободить имеющиеся силы для возвращения к своим границам с НАТО», — заявил Певкур. Его слова приводит «Лента.ру».
Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт выразил готовность альянса к новым вызовам, включая возможность гибридных конфликтов. Он отметил, что НАТО осведомлено о реорганизации Россией своих западных рубежей, и подчеркнул необходимость усиления мобильности войск для лучшей подготовки.
Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО продолжат делать все, чтобы Россия не одержала победы на СВО. Иностранные СМИ также писали, что конфликт между Россией и Украиной приблизился к переломному моменту, после которого Киев не сможет противостоять Москве без непосредственного участия альянса.
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