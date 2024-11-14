Пропавшая 10 дней назад тюменка вышла на связь с родственниками

Пропавшая 10 дней назад в Тюмени Вера Афанащенко вышла на связь с родственниками, однако ее местонахождение по-прежнему неизвестно. Об этом URA.RU рассказала информационный организатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Ирина.
«Вера вышла на связь, но домой пока не вернулась. Поэтому поиски продолжаются, будем благодарны за любую информацию», — рассказала агентству Ирина.
Известно, что в Тюмени девушка живет с бабушкой. Мама Веры проживает в Свердловской области. В региональном управлении МВД России сообщили, что ранее пропавшая уже уходила из дома.
Ранее URA.RU рассказало, что Вера пропала в Тюмени 5 ноября. Ее поиски продолжаются уже 10 дней.
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