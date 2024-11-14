14 ноября 2024

Пропавшая 10 дней назад тюменка вышла на связь с родственниками

Вера Афанащенко, пропавшая в Тюмени 10 дней назад, связалась с родственниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение Веры Афанащенко по-прежнему неизвестно
Местонахождение Веры Афанащенко по-прежнему неизвестно Фото:

Пропавшая 10 дней назад в Тюмени Вера Афанащенко вышла на связь с родственниками, однако ее местонахождение по-прежнему неизвестно. Об этом URA.RU рассказала информационный организатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Ирина.

«Вера вышла на связь, но домой пока не вернулась. Поэтому поиски продолжаются, будем благодарны за любую информацию», — рассказала агентству Ирина.

Известно, что в Тюмени девушка живет с бабушкой. Мама Веры проживает в Свердловской области. В региональном управлении МВД России сообщили, что ранее пропавшая уже уходила из дома.

Ранее URA.RU рассказало, что Вера пропала в Тюмени 5 ноября. Ее поиски продолжаются уже 10 дней.

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Пропавшая 10 дней назад в Тюмени Вера Афанащенко вышла на связь с родственниками, однако ее местонахождение по-прежнему неизвестно. Об этом URA.RU рассказала информационный организатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Ирина. «Вера вышла на связь, но домой пока не вернулась. Поэтому поиски продолжаются, будем благодарны за любую информацию», — рассказала агентству Ирина. Известно, что в Тюмени девушка живет с бабушкой. Мама Веры проживает в Свердловской области. В региональном управлении МВД России сообщили, что ранее пропавшая уже уходила из дома. Ранее URA.RU рассказало, что Вера пропала в Тюмени 5 ноября. Ее поиски продолжаются уже 10 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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